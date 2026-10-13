रायपुर के आउटर बने जुआरियों के अड्डे, दीवाली से पहले पुलिस कार्रवाई में 12 गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। दीवाली का त्योहार नजदीक आते ही रायपुर जिले के आउटर और ग्रामीण इलाकों में जुआरियों का जमघट लगा हुआ है। शहर की निगरानी से दूर आउटर के खेतों और फार्म हाउसों में जुए की महफिलें सजने लगी हैं। हालांकि, त्योहार को देखते हुए रायपुर पुलिस ने भी अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में खरोरा थाना पुलिस ने ग्राम सारागांव में पोल्ट्री फार्म के पास चल रहे एक बड़े जुआ फड़ पर घेराबंदी कर दबिश दी और 12 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मौके से 3.48 लाख रुपये नकद सहित 14.53 लाख रुपये का सामान जब्त किया गया है।

इस कार्रवाई में यह रायपुर के आउटर क्षेत्र अब अंतरजिला जुआरियों के लिए मुफीद ठिकाना बन चुके हैं। पकड़े गए आरोपियों में केवल स्थानीय लोग ही नहीं, बल्कि बिलासपुर और बलौदाबाजार से भी जुआरी गाड़ियां लेकर दांव लगाने पहुंचे थे। बिलासपुर के दीपक दास मानिकपुरी, अभय सिंह व राजू सोनी और बलौदाबाजार के भाव सिंह यहां आकर काटपत्ती खेल रहे थे। इसके अलावा धरसींवा, उरकुरा, बुडे़रा, फरफौद और बरौदा के जुआरी भी इस फड़ में शामिल मिले।