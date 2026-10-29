रायपुर में दिवाली से पहले जुआरियों का जमघट, पुलिस की छापेमारी, 19 पत्तेबाजों को दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर में इन दिनों असामाजिक तत्वों और जुआरियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। ताजा मामला राजधानी के अलग-अलग थाना क्षेत्रों का है जहां पुलिस ने त्वरित और कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 19 जुआरियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से नकदी और ताशपत्ती समेत कई आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद की हैं। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से शहर के जुआरियों में हड़कंप मच गया है।

राजधानी के गोलबाजार थाना अंतर्गत आने वाले नवीन बाजार इलाके में जुआ खेलने का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा था। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश था। दरअसल, देर रात जुआ खेलने के दौरान युवकों की भारी भीड़ जुटने के कारण आसपास के रहवासी काफी परेशान थे और उनका जीना मुहाल हो गया था। परेशान होकर स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और इसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया।

नवीन बाजार में घेराबंदी कर दबोचा जब यह वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया, तो आला अधिकारियों के निर्देश पर त्वरित जांच शुरू की गई। पुलिस ने वीडियो के आधार पर पहचान सुनिश्चित करते हुए नवीन बाजार इलाके में घेराबंदी की और छह युवकों को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपितों की पहचान मनोज लालवानी, प्रदीप चौहान, रजत बावनकर, जयंत साहू, चंदू यादव और मोहसिन खान के रूप में की गई है। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ सख्त जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पूरी करने के बाद इन सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। खमतराई थाना क्षेत्र के भनपुरी में भी छापेमारी खमतराई थाना क्षेत्र की पुलिस ने भी जुआरियों के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस ने भनपुरी इलाके में सक्रिय रूप से जुआ फड़ संचालित किए जाने की सूचना पाकर 27 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे भनपुरी में शर्मा इन होटल के पीछे स्थित बिजली के खंभे के नीचे छापा मारा। जहां से ताशपत्ती के साथ जुआ खेल रहे नौ जुआरियों को रंगे हाथों दबोच लिया।