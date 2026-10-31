रायपुर में बॉस बनकर वाट्सएप पर मैसेज भेजा, दो कंपनियों से 2.93 करोड़ की ठगी, पांच गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। कंपनी के मालिक और अधिकृत अधिकारियों की फर्जी वाट्सएप पहचान बनाकर दो कंपनियों से 2.80 करोड़ रुपये की साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का रायपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्हासनगर से आकाश कन्हैयालाल चुथ (20), साहिल रमेश नथानी (23) और राज चंदरलाल जुमानी (23) तथा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से विनय श्रीवास्तव (47) और विनोद कुमार (49) को गिरफ्तार किया है।

आरोपितों ने कंपनी के एकाउंटेंट को वरिष्ठ अधिकारियों के नाम से वाट्सएप संदेश भेजकर बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कराई थी। पुलिस ने दोनों मामलों में कुल 1.38 करोड़ रुपये विभिन्न बैंक खातों में होल्ड कराए हैं। इनमें टिकरापारा के मामले के 24 लाख और तेलीबांधा के मामले के 1.14 करोड़ रुपये शामिल हैं।

मालिक बनकर भेजा संदेश, 93 लाख ट्रांसफर टिकरापारा थाने में कमल विहार निवासी विजय राठी ने शिकायत दर्ज कराई थी। वह राठी बंधुस कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। 19 से 21 अक्टूबर के बीच अज्ञात व्यक्ति ने उनके नाम और प्रोफाइल फोटो का इस्तेमाल कर कंपनी के एकाउंटेंट लेखराम चक्रधारी को वाट्सएप संदेश भेजा। संदेश में बैंक खाते में रकम ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए थे। एकाउंटेंट ने संदेश को वास्तविक समझकर कंपनी के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खाते से 93 लाख रुपये बताए गए बैंक खाते में भेज दिए। बाद में फर्जीवाड़े का पता चला तो पुलिस में शिकायत की गई। अधिकारी बनकर दो करोड़ रुपये मंगवाए तेलीबांधा थाने में ट्रांसफॉर्मर एंड ट्रांसमिशन लिमिटेड के मुख्य वित्त अधिकारी ओमकार वरु ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कंपनी का कार्यालय मैग्नेटो माल में स्थित है। अज्ञात व्यक्ति ने कंपनी के अधिकृत अधिकारी अंशुल शर्मा के नाम और पहचान का दुरुपयोग कर एकाउंटेंट बिरेश तिवारी को वाट्सएप संदेश भेजा। इसमें टीके कंस्ट्रक्शन के बैंक खाते में दो करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए। एकाउंटेंट ने इसे वास्तविक निर्देश मानकर बैंक ऑफ बड़ौदा की पंडरी शाखा स्थित कंपनी के खाते से दो करोड़ रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। इस तरह कंपनी के साथ दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई।