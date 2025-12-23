न्यू ईयर पार्टियों में ड्रग सप्लाई का बन रहा था प्लान... रायपुर पुलिस ने वरण अपार्टमेंट से गिरोह पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: न्यू ईयर से पहले रायपुर पुलिस ने नशे की सप्लाई का पर्दाफाश करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पराग बरछा उर्फ रघु, शुभम राजूधावड़े, अमन शर्मा और शुभम सिंघनापुरे उर्फ आर्यन को गिरफ्तार किया है। इनके साथ एक विधि के साथ संघर्षरत युवती भी पकड़ी गई है।

आरोपितों के कब्जे से 10 ग्राम MDMA (एक्स्टसी) ड्रग्स, 20 हजार रुपये नकद और चार मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 3.50 लाख रुपये बताई जा रही है। नागपुर से रायपुर ड्रग पहुंच रही थी। यह कार्रवाई एक दिन पूर्व इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ था। जिसके बाद आरोपितों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया।