    न्यू ईयर पार्टियों में ड्रग सप्लाई का बन रहा था प्लान... रायपुर पुलिस ने वरण अपार्टमेंट से गिरोह पकड़ा

    रायपुर पुलिस ने न्यू ईयर से पहले नशे की सप्लाई का बड़ा पर्दाफाश किया। वरण अपार्टमेंट में छापेमारी के दौरान पराग बरछा उर्फ रघु, शुभम राजूधावड़े, अमन शर ...और पढ़ें

    By Deepak ShuklaEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 07:09:13 PM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 07:13:59 PM (IST)
    न्यू ईयर पार्टियों में ड्रग सप्लाई का बन रहा था प्लान... रायपुर पुलिस ने वरण अपार्टमेंट से गिरोह पकड़ा
    CG पुलिस की गिरफ्त में आरोपित

    HighLights

    1. रायपुर पुलिस ने पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया
    2. एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज, अन्य फरार
    3. चार मोबाइल फोन और ड्रग सप्लाई की योजना पकड़ी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: न्यू ईयर से पहले रायपुर पुलिस ने नशे की सप्लाई का पर्दाफाश करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पराग बरछा उर्फ रघु, शुभम राजूधावड़े, अमन शर्मा और शुभम सिंघनापुरे उर्फ आर्यन को गिरफ्तार किया है। इनके साथ एक विधि के साथ संघर्षरत युवती भी पकड़ी गई है।

    आरोपितों के कब्जे से 10 ग्राम MDMA (एक्स्टसी) ड्रग्स, 20 हजार रुपये नकद और चार मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 3.50 लाख रुपये बताई जा रही है। नागपुर से रायपुर ड्रग पहुंच रही थी। यह कार्रवाई एक दिन पूर्व इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ था। जिसके बाद आरोपितों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया।


    naidunia_image

    वरण अपार्टमेंट के फ्लैट में रेड

    पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्र के वरण अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में एमडीएमए ड्रग्स रखी गई है और न्यू ईयर के मौके पर होने वाली पार्टियों में सप्लाई की तैयारी चल रही है। सूचना के आधार पर टीम ने दबिश दी, जहां फ्लैट में चार पुरुष और एक युवती मौजूद मिले।

    तलाशी के दौरान सभी के पास से एमडीएमए ड्रग बरामद हुई। पूछताछ में राजफाश हुआ कि नागपुर निवासी शुभम राजूधावड़े वहां से ड्रग लाकर रायपुर पहुंचाता था, जबकि पराग बरछा उर्फ रघु रायपुर में इसका मुख्य सप्लायर है।

    इवेंट पार्टियों में खपाने की थी योजना

    जांच में सामने आया कि आरोपित न्यू ईयर के मद्देनजर बड़े होटलों और इवेंट पार्टियों में ड्रग सप्लाई करने की योजना बना रहे थे। इसके लिए वे शुभम आर्यन के फ्लैट में एकत्रित हुए थे। आरोपित अमन शर्मा भी इस सप्लाई चेन का हिस्सा बताया गया है।

    अन्य आरोपी फरार

    पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ थाना न्यू राजेन्द्र नगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य आरोपित फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।

    गिरफ्तार आरोपित

    • पराग बरछा उर्फ रघु (23) – रायपुर, मुख्य सप्लायर

    • शुभम राजूधावड़े (31) – नागपुर, ड्रग तस्कर

    • अमन शर्मा (26) – रायपुर

    • शुभम सिंघनापुरे उर्फ आर्यन (28) – रायपुर

    • एक विधि के साथ संघर्षरत बालिका

