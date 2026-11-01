रायपुर पुलिस की पहल: क्यूआर कोड स्कैन करते ही पता चलेंगे वाहन के लंबित चालान

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वाहन चालकों को आए दिन मिलने वाले फर्जी ई-चालान संदेशों और ऑनलाइन साइबर ठगी के खतरनाक जाल से बचाने के लिए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम उठाया है।

पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के कुशल मार्गदर्शन में रायपुर पुलिस ने 'नो योर वीकल - अपने वाहन को जानें' नामक विशेष अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया है। इस नई और आधुनिक व्यवस्था के लागू होने से अब शहर के सभी वाहन चालक बिना किसी परेशानी के घर बैठे अपने वाहनों के लंबित चालानों की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और पूरी तरह सुरक्षित माध्यमों से डिजिटल भुगतान भी कर पाएंगे।

शांति नगर स्थित विमतारा में हुआ शुभारंभ इस नए जन-जागरूकता और सुरक्षा अभियान का शुभारंभ राजधानी के शांति नगर स्थित विमतारा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने खुद इस अभियान की शुरुआत की और इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अमित तुकाराम कांबले सहित विभाग के कई अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, यातायात विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। लिंक्स के जरिए शिकार बनाते हैं ठग अधिकारियों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी फर्जी मैसेज और लुभावने या डरावने लिंक्स के जरिए आम नागरिकों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं, जिससे निजात दिलाना इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है।