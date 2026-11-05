छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती: अभ्यर्थियों के समर्थन में सड़क जाम की, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष समेत 11 पर FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रदर्शन करने उतरे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। ओसीएम चौक के पास मुख्य मार्ग को जाम कर आवागमन बाधित करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष समेत 11 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। प्रदर्शनकारियों के सड़क पर बैठने के कारण आम नागरिकों के साथ-साथ एंबुलेंस और स्कूल बसें भी घंटों तक जाम में फंसी रहीं।

जानकारी के अनुसार, पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों की मांगों के समर्थन में भीम आर्मी के बैनर तले करीब 100 से 150 कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास की ओर मार्च करने के लिए निकले थे। प्रदर्शनकारी ओसीएम चौक के पास पहुंचे और मुख्य सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। सड़क पर अचानक कब्जा होने के कारण मुख्य मार्ग के दोनों ओर छोटे-बड़े वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस प्रशासन द्वारा बार-बार समझाइश दिए जाने के बावजूद कार्यकर्ता वहां से हटने को तैयार नहीं हुए।