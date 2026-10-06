रायपुर में मां ने प्रेम संबंध खत्म किया तो प्रेमी ने किया चार साल की बेटी का अपहरण, महाराष्ट्र के टोल प्लाजा से सकुशल बरामदगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में चार साल की बच्ची का अपहरण कर महाराष्ट्र भागने वाले अमृत पाल सिंह को मौदा टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित मूलत: अमृतसर, पंजाब, वर्तमान में हीरापुर गुरुद्वारा के पास किराये के मकान, थाना कबीर नगर में रहता था। आरोपित का बच्ची की मां से प्रेम संबंध था। पुलिस के अनुसार, महिला द्वारा संबंध रखने से मना करने पर अमृत पाल नाराज था। इसी नाराजगी में वह चार साल की मासूम को अपने साथ लेकर फरार हो गया। सरस्वती नगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और आरोपित की लोकेशन ट्रेस कर महाराष्ट्र के नागपुर ग्रामीण क्षेत्र में बस से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया।

पुलिस के मुताबिक, पांच अक्टूबर को बच्ची के स्वजन ने सरस्वती नगर थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि अमृत पाल सिंह उनकी चार वर्षीय बच्ची को उठाकर ले गया है। इसके बाद टीम बनाई गई। टीम ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ आरोपित की लोकेशन ट्रेस की। जांच में उसके बच्ची को लेकर महाराष्ट्र की ओर जाने की जानकारी सामने आई।