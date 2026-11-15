रायपुर स्टेशन पर 300 किलो संदिग्ध पनीर जब्त, भोपाल से मंगाई गई थी बड़ी खेप

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। दीपावली का त्योहार बीतने के बाद भी मिलावटखोरों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर रेलवे स्टेशन पर करीब 300 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया है। यह पनीर मध्य प्रदेश के भोपाल से ट्रेन के जरिए रायपुर मंगाया गया था। विभाग ने पनीर के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेज दिए हैं और इसके असली मालिक का पता लगाने में जुटा है।

ब्रांड और बिना ब्रांड का 150-150 किलो पनीर मिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी विनोद गुप्ता ने बताया कि जब्त किए गए कुल माल में से 150 किलो पनीर श्री बालाजी इंटर प्राइजेस अग्रोहा कॉलोनी रायपुरा द्वारा भोज मीडियम फैट पनीर के नाम से भोपाल से मंगाया गया था। वहीं शेष 150 किलो पनीर पूरी तरह से बिना किसी ब्रांड और लोगो के था।

छत्तीसगढ़ सरकार ने उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एनालॉग पनीर और अन्य डेयरी एनालॉग उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और विक्रय पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। इसके बावजूद पर्व के बाद भी नकली पनीर को बाजारों में खपाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, जिस पर विभाग की पैनी नजर बनी हुई है। लगातार कार्रवाई के बावजूद नहीं रुक रही मिलावटखोरी रायपुर में मिलावटी पनीर का कारोबार लगातार जारी है। पांच अगस्त को रायपुर रेलवे स्टेशन के पार्सल परिसर से करीब 500 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया गया था। यह खेप अमरकंटक एक्सप्रेस से आई थी। इसके बाद 25 से 27 अक्टूबर के बीच प्रयोगशाला जांच में अमानक पाए जाने पर उरला स्थित एक कारखाने में दो अलग-अलग ब्रांडों का 750 किलोग्राम पनीर नष्ट किया गया। 28 सितंबर को भाटागांव में 200 किलो से अधिक ओडिशा के ब्रांड के एक्सपायरी डेट वाले पनीर के पैकेट पकड़े गए थे।