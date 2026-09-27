रायपुर रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट की तर्ज पर शुरू होंगे प्रीमियम फूड आउटलेट्स , ई-नीलामी प्रक्रिया पूरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों के सफर को अधिक सुविधाजनक और आधुनिक बनाने की दिशा में पहल होने जा रही है। अब यात्रियों को स्टेशन परिसर में ही बड़े हवाई अड्डों और प्रीमियम शॉपिंग मॉल की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित ब्रांड्स का खानपान सुलभ होगा। रेलवे प्रशासन द्वारा स्टेशन पर जल्द ही 'प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट' का संचालन शुरू किया जाएगा। इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए रेलवे के वाणिज्य विभाग ने पारदर्शी ई-नीलामी के जरिए स्टॉल आवंटन की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कर ली है।

रेलवे स्टेशन पर स्थापित होने वाले इस नए प्रीमियम आउटलेट के माध्यम से यात्रियों को एक सुसज्जित और आधुनिक परिवेश में स्वच्छ खाद्य एवं पेय पदार्थ मिलेंगे। स्टेशन पर यात्रा के दौरान गुणवत्तापूर्ण और ब्रांडेड भोजन तलाशने वाले यात्रियों के लिए यह सुविधा बेहद राहत भरी साबित होगी। इस आउटलेट के संचालन में राष्ट्रीय ब्रांड्स द्वारा तय किए गए कड़े गुणवत्ता और हाइजीन मानकों का शत-प्रतिशत पालन किया जाएगा। आधुनिक जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए यहां कैशलेस और डिजिटल भुगतान की संपूर्ण सुविधा उपलब्ध रहेगी।