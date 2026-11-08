रायपुर में दीपावली पर राशन का टोटा, मशीन खराब, शक्कर गायब और मिल रहा कीड़े लगा चावल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। दीपावली के त्योहार पर भी राशन दुकानों में हितग्राहियों को समय पर राशन नहीं मिल पा रहा है। शहर की राशन दुकानों में कहीं शक्कर का स्टाक खत्म है तो कहीं मशीन और सर्वर की समस्या के कारण वितरण अटका हुआ है। ई-पास मशीन में फिंगरप्रिंट नहीं लेने से लोगों को बार-बार अंगूठा लगाना पड़ रहा है। सर्वर की दिक्कत और धीमी प्रक्रिया के चलते दुकानों में लंबी कतारें लग रही हैं।

त्योहार के समय परिवार के लिए राशन लेने पहुंचे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं, चावल की गुणवत्ता को लेकर भी हितग्राहियों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि दुकानों से मिल रहा चावल इतना खराब है कि उसे खाना मुश्किल है।