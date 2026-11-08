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रायपुर में दीपावली पर राशन का टोटा, मशीन खराब, शक्कर गायब और मिल रहा कीड़े लगा चावल

रायपुर की राशन दुकानों में दीपावली पर सर्वर और मशीन की खराबी से वितरण प्रभावित है। शक्कर का स्टॉक खत्म होने और कीड़े लगे खराब चावल मिलने से हितग्राहियों में भारी नाराजगी है।

By Akhil Kumar SharmaEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Sun, 08 Nov 2026 09:06:40 AM (IST)Updated Date: Sun, 08 Nov 2026 09:06:40 AM (IST)
रायपुर में दीपावली पर राशन का टोटा, मशीन खराब, शक्कर गायब और मिल रहा कीड़े लगा चावल
रायपुर में दीपावली पर राशन का टोटा। (नईदुनिया)

HighLights

  1. सर्वर और ई-पास मशीन की खराबी से राशन वितरण धीमा।
  2. टिकरापारा में फिंगरप्रिंट मशीन में दिक्कत से लगी लंबी कतारें।
  3. छत्तीसगढ़ नगर की दुकानों में शक्कर का स्टॉक हुआ खत्म।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। दीपावली के त्योहार पर भी राशन दुकानों में हितग्राहियों को समय पर राशन नहीं मिल पा रहा है। शहर की राशन दुकानों में कहीं शक्कर का स्टाक खत्म है तो कहीं मशीन और सर्वर की समस्या के कारण वितरण अटका हुआ है। ई-पास मशीन में फिंगरप्रिंट नहीं लेने से लोगों को बार-बार अंगूठा लगाना पड़ रहा है। सर्वर की दिक्कत और धीमी प्रक्रिया के चलते दुकानों में लंबी कतारें लग रही हैं।

त्योहार के समय परिवार के लिए राशन लेने पहुंचे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं, चावल की गुणवत्ता को लेकर भी हितग्राहियों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि दुकानों से मिल रहा चावल इतना खराब है कि उसे खाना मुश्किल है।


टिकरापारा: मशीन की परेशानी से अटका राशन वितरण

टिकरापारा की राशन दुकान में मशीन ठीक से काम नहीं करने के कारण हितग्राहियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। फिंगरप्रिंट एक बार में नहीं लेने से लोगों को बार-बार अंगूठा लगाना पड़ रहा है। मशीन और सर्वर की दिक्कत के चलते राशन वितरण की प्रक्रिया धीमी हो रही है। इससे दुकान के बाहर लोगों की कतार लग रही है और उन्हें अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। साथ ही केंद्र में हितग्राहियों को शक्कर भी नहीं मिल रही है।

छत्तीसगढ़ नगर: शक्कर नहीं मिलने से खाली हाथ लौट रहे लोग

छत्तीसगढ़ नगर की राशन दुकान में शक्कर का स्टाक नहीं होने से हितग्राहियों को परेशानी हो रही है। दीपावली के समय राशन लेने पहुंचे लोगों को चावल सहित अन्य सामग्री के साथ शक्कर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन स्टाक नहीं होने से उन्हें निराश होना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि त्योहार के समय भी जरूरी खाद्य सामग्री के लिए उन्हें परेशान होना पड़ रहा है।

रावण मैदान: मिल रहा खराब चावल, खाने लायक नहीं होने की शिकायत

छत्तीसगढ़ नगर में ही रावण मैदान के पास स्थित राशन दुकान में चावल की गुणवत्ता को लेकर हितग्राहियों ने नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि दुकान से मिलने वाला चावल काफी खराब है और खाने लायक नहीं है। चावल टूटा है, साथ ही उसमें कीड़े हैं। राशन लेने के लिए आने वाले लोगों को खाद्यान्न की गुणवत्ता से समझौता करना पड़ रहा है। त्योहार के समय परिवार के लिए मिलने वाले राशन में ही इस तरह की परेशानी से हितग्राही परेशान हैं।

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