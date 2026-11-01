रायपुर के तेलीबांधा में मोबाइल स्टोर पर चोरों का धावा, शटर खिसकाकर 70 से अधिक iphone चोरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक मोबाइल शाॅप को निशाना बनाते हुए 70 से अधिक आइफोन पार कर दिए। इसके अलावा दुकान से अन्य सामान भी चोरी कर लिया। चोरी गए मोबाइल और सामान की कुल कीमत 80 लाख से 1 करोड़ के बीच बताई जा रही है। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, चोरों ने तेलीबांधा स्थित आईफोन स्टोर से मोबाइल शाप में घुसकर वहां रखे महंगे मोबाइल फोन को निशाना बनाया। चोरों ने दुकान में रखे 70 से अधिक आइफोन को समेटकर मौके से फरार हो गए। सुबह दुकान पहुंचने पर चोरी की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।