रायपुर में बसों के रूटवार स्टॉप तय, जानिए कहां-कहां ही रुकेंगी; भाठागांव से टूरिस्ट बसें बाहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर शहर में अनियंत्रित ट्रैफिक और सड़कों पर लगने वाले जाम से आम जनता को राहत दिलाने के लिए यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। भाठागांव स्थित नए बस टर्मिनल और शहर के मुख्य मार्गों पर यात्री बसों के मनमाने ठहराव को खत्म करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

कालीबाड़ी स्थित यातायात कार्यालय में डीसीपी यातायात डॉ. अर्चना झा और आरटीओ आशीष देवांगन की मौजूदगी में हुई बैठक में बस संचालकों को दो-टूक हिदायत दी गई है कि नियमों की अनदेखी करने पर भारी जुर्माने के साथ-साथ चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे।

भाठागांव बस टर्मिनल से टूरिस्ट बसों का संचालन बंद नए आदेशों के तहत ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों का संचालन अब भाठागांव बस टर्मिनल से पूरी तरह रोक दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये टूरिस्ट बसें सामान्य स्टेज कैरिज यात्री बसों की तरह शहर के भीतर या मुख्य मार्गों पर रुककर मनमाने ढंग से सवारियां नहीं बैठा सकेंगी। टूरिस्ट परमिट की आड़ में शहर के भीतर अवैध पिकअप-ड्रॉप करने वाले वाहन मालिकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। बुकिंग काउंटर के सामने बस रोकने पर रोक अक्सर देखा जाता है कि बस संचालक स्टैंड से निकलने के बाद सड़क किनारे मौजूद अपने निजी बुकिंग काउंटरों के सामने लंबे समय तक बसें खड़ी रखते हैं। इससे व्यस्ततम समय में भारी जाम की स्थिति बनती है। पुलिस ने आदेश दिया है कि निर्धारित स्टॉपेज के अलावा कहीं भी बस नहीं रुकेगी। यदि कोई चालक रास्ते में या बुकिंग काउंटर के सामने सवारी बैठाते या उतारते मिला, तो इसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए उसका ड्राइविंग लाइसेंस सीधे सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।