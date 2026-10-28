रायपुर में धनतेरस-दिवाली पर जाम से राहत, ड्रोन, गूगल मैप्स और ITMS कैमरों से होगी हाइटेक निगरानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : धनतेरस, दीपावली और छठ के लिए शहर के बाजारों और प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए यातायात पुलिस ने हाइटेक निगरानी की तैयारी की है। इसके तहत इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) के कैमरों, गूगल मैप्स के लाइव ट्रैफिक डाटा और ड्रोन की मदद से भीड़भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखी जाएगी।