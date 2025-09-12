मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ तक पहुंचा न्यूड पार्टी का खेल... राजधानी में न्यूड पार्टी का पोस्ट वायरल , जांच में जुटी पुलिस

    राजधानी में इंस्टाग्राम पर एक हैरान कर देने वाला पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में शनिवार को शहर में कथित रूप से न्यूड पार्टी आयोजित करने की बात कही गई है। पोस्ट में पार्टी की जगह का जिक्र भी किया गया है।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 11:24:40 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 11:32:17 PM (IST)
    नईदुनिया,रायपुर। राजधानी में इंस्टाग्राम पर एक हैरान कर देने वाला पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में शनिवार को शहर में कथित रूप से न्यूड पार्टी(Nude Party) आयोजित करने की बात कही गई है। पोस्ट में पार्टी की जगह का जिक्र भी किया गया है। बताया जा रहा है कि यह पोस्ट “सिनफुल राइटर1” नामक आईडी से किया गया है। वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है और जांच शुरू कर दी है।

    वायरल पोस्ट के अनुसार, इस न्यूड पार्टी में 18 प्लस कपल्स के साथ युवतियों और महिलाओं के शामिल होने की बात लिखी गई है। इस तरह के पोस्ट से सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई है।

    गौरतलब है कि इसके पहले भी राजधानी में क्लबों में विवादित आयोजन हो चुके हैं। विधानसभा रोड स्थित एक क्लब में फेक वेडिंग पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसका बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया था। विरोध के बाद पुलिस ने क्लब संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया था।

    आधुनिकता की आड़ में मर्यादा पर वार

    शहर के कई होटल और क्लब संचालक युवाओं को आकर्षित करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते नजर आ रहे हैं। कभी भाई-बहन जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक बनाते हुए रक्षा बंधन पर शराब परोसने का ऑफर दिया जाता है, तो कभी शादी जैसे संस्कारों की आड़ में फेक इवेंट आयोजित कराए जाते हैं। पुलिस शिकायत के बाद ऐसे आयोजनों पर कई बार रोक लगानी पड़ी है।

    बताया जा रहा है कि इन आयोजनों के बहाने बड़े होटल और क्लबों में ड्रग्स और अन्य अवैध गतिविधियों का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है, जिस पर पुलिस लगातार निगरानी रख रही है।

    पुलिस का वर्जन

    एएसपी सिटी, लखन पटले ने कहा कि “सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूड पार्टी के बारे में जानकारी मिली है। इस तरह का पोस्ट किसने किया है, इसकी जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

