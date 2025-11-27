सुरंग का काम पूरा,रायपुर से विशाखापट्टनम पहुंचने में लगेंगे सात घंटे

राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर: छत्तीसगढ़ ने बुधवार को अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राज्य की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) पर स्थित सुरंग (tunnel) का काम सफलता पूवर्क पूरा करने की घोषणा कर दी है।

तीन राज्यों के बीच इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी को मिलेगी मजबूती 2.79 किलोमीटर लंबी यह सुरंग रायपुर-विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे (एनएच-130 सीडी Economic corridors) का अहम हिस्सा है। इसका निर्माण तेज गति से किया जा रहा है,जो छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी को नई मजबूती देगा। इससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी और यातायात व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।