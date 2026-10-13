होटल बुकिंग स्कैम: जगन्नाथ पुरी में कमरे बुक करने के नाम पर गोबरा नवापारा की युवती से 90 हजार की साइबर ठगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। धार्मिक यात्रा पर जाने की तैयारी कर रही एक छात्रा साइबर अपराधियों के सुनियोजित जाल में फंस गई। ओडिशा के प्रसिद्ध तीर्थस्थल जगन्नाथ पुरी में भगवान के दर्शन और वहां ठहरने के लिए होटल की तलाश कर रही गोबरा नवापारा की 20 वर्षीय युवती से शातिर ठगों ने 90 हजार रुपये से अधिक की रकम ऐंठ ली। शातिरों ने पहले कमरे के अग्रिम भुगतान के नाम पर पैसे लिए और फिर तकनीकी खामी का बहाना बनाकर रिफंड के नाम पर कई बार में मोटी रकम ट्रांसफर करा ली।

नवापारा के सदर रोड निवासी तोषिबा सिन्हा 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने जगन्नाथ पुरी यात्रा के दौरान ठहरने के लिए सात अक्टूबर को इंटरनेट पर होटल की तलाश की। गूगल सर्च के दौरान उन्हें 'एसकेएस बीच होटल स्पा' नाम से एक आकर्षक वेबसाइट नजर आई। वेबसाइट पर दिए गए मोबाइल नंबर पर जब उन्होंने वाट्सएप के जरिए संपर्क किया, तो सामने वाले ने दो दिन के कमरे का किराया 14 हजार रुपये बताया और 50 फीसदी एडवांस यानी सात हजार रुपये क्यूआर कोड पर भेजने को कहा।