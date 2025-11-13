मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'पुलिस वालों के घर में घुसकर जवाब देंगे', करणी सेना अध्यक्ष राज शेखावत ने रायपुर पुलिस को दी खुली चेतावनी

    CG News: सूदखोर और हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी के बाद राजधानी में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर रायपुर पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 02:08:58 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 02:08:58 PM (IST)
    'पुलिस वालों के घर में घुसकर जवाब देंगे', करणी सेना अध्यक्ष राज शेखावत ने रायपुर पुलिस को दी खुली चेतावनी
    वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी के बाद करणी सेना प्रमुख राज शेखावत की धमकी

    HighLights

    1. वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी के बाद मचा हड़कंप।
    2. टीआई योगेश कश्यप पर भी लगाए आरोप।
    3. एसएसपी और पुलिस प्रशासन पर खुली चेतावनी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। सूदखोर और हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी के बाद राजधानी में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर रायपुर पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

    उन्होंने अपने लाइव प्रसारण में न सिर्फ पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए, बल्कि सीधे धमकी भरे शब्दों में कहा कि “हम उन पुलिस वालों के घर में घुसकर जवाब देंगे जो तोमर के घर घुसे थे।”

    शेखावत का बयान “सरकार को चेतावनी, रायपुर कूच करेंगे हजारों क्षत्रिय” करीब एक घंटे तक चले लाइव प्रसारण में डॉ. राज शेखावत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुछ पुलिस अधिकारियों ने गलत किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि “तोमर कोई आतंकवादी था क्या, जिसका जुलूस निकाला गया?”


    शेखावत ने कहा कि अगर यह पुलिसिया दादागिरी नहीं रुकी, तो “क्षत्रिय समाज के लाखों लोग बहुत जल्द रायपुर कूच करेंगे।” उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अब सिर्फ वीरेंद्र तोमर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पुलिस प्रशासन की मनमानी के खिलाफ बड़ा संघर्ष होगा।

    टीआई योगेश कश्यप पर भी लगाए आरोप

    शेखावत ने लाइव में रायपुर पुलिस के टीआई योगेश कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 'टीआई योगेश कश्यप ने महिलाओं के साथ मारपीट की। उसे शर्म आनी चाहिए। क्या संविधान में ऐसा करने का अधिकार है?'

    शेखावत ने कहा कि पुलिस अधिकारी ने अपनी सीमा लांघी है और अब “हम भी उसके घर में घुसकर महसूस कराएंगे कि घर-परिवार को तंग करने से क्या होता है।”

    एसएसपी और पुलिस प्रशासन पर खुली चेतावनी

    डॉ. शेखावत ने रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह को भी चेतावनी देते हुए कहा कि “यह सरकार चली जाएगी, लेकिन आप कहाँ जाएंगे, इस पर विचार करें।” उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आंदोलन और अधिक आक्रामक होगा।

    'मजबूत डंडा और केसरिया झंडा लेकर आना' शेखावत की अपील

    शेखावत ने लाइव में क्षत्रिय समाज से आह्वान किया कि सभी लोग “मजबूत डंडा और केसरिया झंडा लेकर रायपुर पहुंचे।” उन्होंने कहा कि आने वाला आंदोलन छत्तीसगढ़ में करणी सेना के लिए निर्णायक होगा।

    तीन महीने पहले भी हुआ था विवाद

    इससे पहले राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर के घर में पुलिस ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। उस समय भी करणी सेना ने पुलिस पर कार्रवाई की मांग की थी।

    पुलिस महकमा सतर्क, बयान की जांच शुरू

    डॉ. राज शेखावत के इस लाइव वीडियो के बाद पुलिस विभाग सतर्क हो गया है। सूत्रों के मुताबिक, रायपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर दिए गए धमकी भरे बयानों की जांच शुरू कर दी है।

    कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की सार्वजनिक धमकी और भड़काऊ भाषण आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध की श्रेणी में आते हैं।

    • वीरेंद्र तोमर के समर्थन में डॉ. राज शेखावत का सोशल मीडिया लाइव।

    • पुलिस अफसरों के घर में घुसने और रायपुर कूच की धमकी।

    • टीआई योगेश कश्यप पर महिलाओं से मारपीट के आरोप।

    • एसएसपी और सरकार को खुले शब्दों में चेतावनी।

    पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट की जांच शुरू की

    वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति और सामाजिक वातावरण में नई गर्माहट आ गई है। करणी सेना के इस बयान ने पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। अब देखना होगा कि शासन और पुलिस इस खुले विरोध और धमकी के बीच कानूनी कार्रवाई का क्या रुख अपनाते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.