'पुलिस वालों के घर में घुसकर जवाब देंगे', करणी सेना अध्यक्ष राज शेखावत ने रायपुर पुलिस को दी खुली चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। सूदखोर और हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी के बाद राजधानी में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर रायपुर पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

उन्होंने अपने लाइव प्रसारण में न सिर्फ पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए, बल्कि सीधे धमकी भरे शब्दों में कहा कि “हम उन पुलिस वालों के घर में घुसकर जवाब देंगे जो तोमर के घर घुसे थे।” शेखावत का बयान “सरकार को चेतावनी, रायपुर कूच करेंगे हजारों क्षत्रिय” करीब एक घंटे तक चले लाइव प्रसारण में डॉ. राज शेखावत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुछ पुलिस अधिकारियों ने गलत किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि “तोमर कोई आतंकवादी था क्या, जिसका जुलूस निकाला गया?”

शेखावत ने कहा कि अगर यह पुलिसिया दादागिरी नहीं रुकी, तो “क्षत्रिय समाज के लाखों लोग बहुत जल्द रायपुर कूच करेंगे।” उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अब सिर्फ वीरेंद्र तोमर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पुलिस प्रशासन की मनमानी के खिलाफ बड़ा संघर्ष होगा। टीआई योगेश कश्यप पर भी लगाए आरोप शेखावत ने लाइव में रायपुर पुलिस के टीआई योगेश कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 'टीआई योगेश कश्यप ने महिलाओं के साथ मारपीट की। उसे शर्म आनी चाहिए। क्या संविधान में ऐसा करने का अधिकार है?' शेखावत ने कहा कि पुलिस अधिकारी ने अपनी सीमा लांघी है और अब “हम भी उसके घर में घुसकर महसूस कराएंगे कि घर-परिवार को तंग करने से क्या होता है।” एसएसपी और पुलिस प्रशासन पर खुली चेतावनी डॉ. शेखावत ने रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह को भी चेतावनी देते हुए कहा कि “यह सरकार चली जाएगी, लेकिन आप कहाँ जाएंगे, इस पर विचार करें।” उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आंदोलन और अधिक आक्रामक होगा।