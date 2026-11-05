राजनांदगांव पुलिस की बिहार में कार्रवाई, टाटा पावर सोलर के नाम पर ठगी के दो आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर/राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में साइबर पुलिस ने फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए इंस्टाग्राम पर फर्जी विज्ञापन के जरिए लोगों को ठगने वाले दो शातिर साइबर ठगों को बिहार के बोधगया से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने टाटा पावर सोलर कंपनी का जिला डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 11 लाख 36 हजार रुपये से अधिक की ऑनलाइन ठगी की थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी प्रशांत कुमार उर्फ निक्की और अभिषेक कुमार यादव उर्फ रवि बिहार के बोधगया में एक किराए का मकान लेकर साइबर ठगी का अवैध नेटवर्क चला रहे थे। आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर टाटा पावर सोलर कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने के नाम से एक आकर्षक फर्जी विज्ञापन लिंक तैयार किया था। जब कोई इच्छुक व्यक्ति इस लिंक पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी निजी जानकारी भरता था, तो उसका पूरा डेटा इन ठगों तक पहुंच जाता था। इसके बाद आरोपी खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताकर पीड़ितों से संपर्क करते और उन्हें भारी मुनाफे का झांसा देते थे।