    छत्तीसगढ़ में महिला व बाल विकास विभाग में भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मंगलवार को आंगनबाड़ी कार्यक ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 07:45:47 AM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 07:48:54 AM (IST)
    छत्तीसगढ़ में अब महिला व बाल विकास विभाग में होगी ऑनलाइन भर्ती, मंत्री राजवाड़े ने किया साफ्टवेयर का शुभारंभ
    ऑनलाइन भर्ती साफ्टवेयर का शुभारंभ

    HighLights

    1. महिला व बाल विकास विभाग में भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन
    2. आनलाइन भर्ती से शासन की कार्यप्रणाली में विश्वास बढ़ेगा
    3. डिजिटल प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: छत्तीसगढ़ में महिला व बाल विकास विभाग में भर्ती प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो गई है। विभागीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन स्थित सभाकक्ष में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका की ऑनलाइन भर्ती साफ्टवेयर, नई विभागीय वेबसाइट और ई-आफिस यूजर मैनुअल का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया।

    उन्होंने इस अवसर पर कहा कि नई ऑनलाइन भर्ती प्रणाली से आवेदन से लेकर चयन तक की संपूर्ण प्रक्रिया एक ही डिजिटल मंच पर पूरी होगी। इससे योग्य अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलेगा और भर्ती प्रक्रिया अधिक सरल, स्पष्ट और निष्पक्ष बनेगी। साथ ही अनावश्यक कार्यालयीन दौड़भाग और भ्रांतियों से भी मुक्ति मिलेगी।


    डिजिटल प्रणाली के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और समय व संसाधनों की बचत होगी। यह व्यवस्था आंगनबाड़ी सेवाओं से जुड़े मानव संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ बनाएगी और विभाग की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगी।

    साथ ही उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि नई विभागीय वेबसाइट और आनलाइन भर्ती प्रणाली से शासन की कार्यप्रणाली में जनविश्वास बढ़ेगा और आंगनबाड़ी व्यवस्था को आधुनिक, उत्तरदायी व जनोन्मुखी स्वरूप मिलेगा। यह पहल राज्य में ई-गवर्नेंस को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अवसर पर विभागीय सचिव शम्मी आबिदी, संचालक रेणुका श्रीवास्तव आदि मौजूद थे।

    गौरतलब है कि प्रदेश में 1 जनवरी 2026 से सभी विभागीय काम ऑनलाइन किए जाएंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। साथ ही सभी विभागों के संबंधित अधिकारियों, संभागीय अधिकारियों और जिला अधिकारियों के इसके संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रेदश के सभी सरकारी कार्यालयों में अब ई-ऑफिस के माध्यम के काम किया जाएगा। इससे सरकारी कामों में तेजी आएगी और फाइलें आसानी से और तेजी से आगे बढ़ेंगी।

