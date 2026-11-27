नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के भाठागांव इलाके में एक घर में रेड सैंड बोआ सांप मिला। सूचना मिलने पर वाइल्डलाइफ एनिमल रेस्क्यू सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया। बाद में उसे प्राकृतिक रहवास वाले सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया।

दोमुंहा सांप के नाम से भी जाना जाता है यह सांप अपनी अनोखी बनावट के कारण दोमुंहा सांप के नाम से भी जाना जाता है। रेड सैंड बोआ का वैज्ञानिक नाम एरीक्स जानी है। इसे स्थानीय स्तर पर बिल खोदू या दोमुंहा सांप कहा जाता है। इसकी पूंछ का सिर जैसा गोल आकार होने के कारण लोगों को इसके दो सिर होने का भ्रम होता है। यह पूरी तरह विषहीन और सामान्यतः शांत स्वभाव का सांप है।