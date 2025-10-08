मेरी खबरें
    CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में लौटते मानसून का असर, रायपुर सहित कई जिलों में बारिश की संभावना

    लौटता हुआ मानसून छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने संभावना जतायी है कि बुधवार को रायपुर सहित कई जिलों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तापमान में गिरावट देखी जा रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 07:55:52 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 08:08:20 AM (IST)
    प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना

    नईदुनिया प्रतिनिधि,रायपुर: छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले दो दिन तक प्रदेशभर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि नौ अक्टूबर से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है।

    रायपुर शहर के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। आकाश सामान्यतः मेघमय रहने के साथ गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले एक-दो दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना है।

    बिलासपुर का हाल

    बिलासपुर में मंगलवार को दिनभर मौसम शुष्क बना रहा। शाम चार बजे के करीब आसमान में काले बादल आए लेकिन धीरे-धीरे वे भी आगे बढ़ गए। सुबह कोहरा भी नजर आया। ओस की बूंदें मोती के समान चमक रही थी। प्रकृति का यह नजारा देखने लायक था। ग्रामीण अंचल में इसका अनुभव और भी शानदार रहा।

    बीते 24 घंटो लगातार बारिश

    पिछले 24 घंटों में दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग के कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। वहीं, सरगुजा संभाग के कुछ स्थानों पर भी बूंदाबांदी हुई। आंकड़ों के मुताबिक, नारायणपुर और फरसगांव में 60 सेंटीमीटर, हरदीबाजार में 50 मिमी, जबकि मूंगेली, माना-रायपुर और देवभोग में 40 मिमी बारिश रिकार्ड की गई। इसके अलावा रायपुर, नगरी और राजिम में 30 मिमी तक पानी गिरा।

    मानसून की वापसी जारी

    विशेषज्ञों ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा से झांसी और शाहजहांपुर तक पहुंच चुकी है। साथ ही पूर्वोत्तर बिहार और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, जो समुद्र तल से 1.5 से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रभाव डाल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के अनुसार, दुर्ग में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और राजनांदगांव में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

