CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में लौटते मानसून का असर, रायपुर सहित कई जिलों में बारिश की संभावना

नईदुनिया प्रतिनिधि,रायपुर: छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले दो दिन तक प्रदेशभर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि नौ अक्टूबर से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है।

रायपुर शहर के लिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। आकाश सामान्यतः मेघमय रहने के साथ गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले एक-दो दिनों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन और वज्रपात की संभावना है।