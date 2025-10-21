रायपुर कलेक्ट्रेट चौक पर दर्दनाक सड़क हादसा, बस की टक्कर से स्कूटी सवार युवक की मौके पर मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर में मंगलवार सुबह कलेक्ट्रेट चौक के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक्टिवा सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार बस से टक्कर के बाद यह हादसा हुआ।
जानकारी के अनुसार, युवक अपनी स्कूटी (एक्टिवा) से घड़ी चौक से तेलीबांधा की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार बस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही युवक सड़क पर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
हादसे के बाद आस-पास अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस चालक घटना के बाद वाहन समेत मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए मेकाहारा की मरचुरी भेज दिया।
पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद बस चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है, ताकि वाहन की पहचान हो सके। लोगों ने लापरवाह बस चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।