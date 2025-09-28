रायपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस के रिकॉर्ड रूम की छत गिरी, मलबे में दबीं जरूरी फाइलें

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में रविवार तड़के बड़ा हादसा टल गया। सुबह करीब 4 बजे रूम नंबर-8 की छत गिर गई। गनिमत यह रही की घटना भोर के समय हुई, जब कमरे में कोई नहीं था।

कलेक्ट्रेट के इस कमरे का रिकॉर्ड रूम के रूप में उपयोग किया जाता है। हादसे के समय कमरा खाली था, क्योंकि हाल ही में यहां काम कर रहे कर्मचारियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। यदि स्टाफ मौजूद होता तो गंभीर हादसा हो सकता था। बताया जाता है कि महिलाकर्मी अक्सर इसी कमरे में लंच करती थीं। छत गिरने से कमरे के भीतर रखी कई महत्वपूर्ण फाइलें धूल और मलबे में दब गईं।