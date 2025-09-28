मेरी खबरें
    रायपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस के रिकॉर्ड रूम की छत गिरी, मलबे में दबीं जरूरी फाइलें

    रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में रविवार को तड़के कमरा नंबर 8 का छत गिर गया। इस घटना में किसी को चोट नहीं आयी मगर बताया जा रहा है कि मलबे के नीचे कई महत्वपूर्ण फाइलें दब गई हैं। इस कमरे का उपयोग रिकॉर्ड रूम के रूप में किया जाता है।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 01:57:44 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 02:01:05 PM (IST)
    रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर में रूम नंबर-8 की छत गिरी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में रविवार तड़के बड़ा हादसा टल गया। सुबह करीब 4 बजे रूम नंबर-8 की छत गिर गई। गनिमत यह रही की घटना भोर के समय हुई, जब कमरे में कोई नहीं था।

    कलेक्ट्रेट के इस कमरे का रिकॉर्ड रूम के रूप में उपयोग किया जाता है। हादसे के समय कमरा खाली था, क्योंकि हाल ही में यहां काम कर रहे कर्मचारियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। यदि स्टाफ मौजूद होता तो गंभीर हादसा हो सकता था। बताया जाता है कि महिलाकर्मी अक्सर इसी कमरे में लंच करती थीं। छत गिरने से कमरे के भीतर रखी कई महत्वपूर्ण फाइलें धूल और मलबे में दब गईं।

    चौकीदार ने छत गिरने की तेज आवाज सुनकर मौके का वीडियो बनाया और अधिकारियों को सूचना दी।

    घटना के बाद प्रशासन ने मौके का निरीक्षण शुरू कर दिया है। कर्मचारियों और अभिलेखों की सुरक्षा को देखते हुए अब भवन की मरम्मत या वैकल्पिक व्यवस्था की मांग जोर पकड़ने लगी है।

    बता दें कि रायपुर का यह कलेक्ट्रेट का यह भवन अंग्रेजों के जमाने में बना है और लंबे समय से जर्जर हालत में है।

    भवन के अन्य कमरे, रूम नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 और 11 भी उसी स्थिति में हैं और किसी भी समय हादसा हो सकता है।

