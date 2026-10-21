गंजमंडी पुनर्विकास पर 1500 करोड़ और पानी की सप्लाई सुधारने में खर्च होंगे 675 करोड़, रायपुर में बड़े बदलाव की तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के विकास के लिए 2853 करोड़ रुपये से अधिक की आठ परियोजनाओं पर अरबन चैलेंज फंड के तहत काम करने की तैयारी है। बुधवार को नवा रायपुर में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में इन योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन और क्रियान्वयन पर मंथन होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुबह 10 बजे कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी होंगे शामिल केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी शामिल होंगे। योजनाओं के लिए केंद्र से 713 करोड़ और राज्य शासन से 682 करोड़ रुपये मिलने प्रस्तावित हैं। शेष 1458 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बैंक ऋण और अन्य वित्तीय विकल्पों पर चर्चा होगी।