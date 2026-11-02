महादेव सट्टेबाजी: भूपेश बघेल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, सौरभ से पूछताछ में खुलेंगे 508 करोड़ के राज

सतीश पांडेय,नईदुनिया,रायपुर। महादेव सट्टा ऐप के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सौरभ से पूछताछ में सट्टे की कथित कमाई, हवाला नेटवर्क, संरक्षण राशि और लाभार्थियों की कड़ियां सामने आने की उम्मीद है। वर्ष 2023 में 5.39 करोड़ रुपये नकदी के साथ गिरफ्तार ड्राइवर असीम दास ने अपने बयान में शुभम सोनी के निर्देश पर बघेल तक रकम पहुंचाने का दावा किया था।

वहीं, शुभम सोनी ने वीडियो जारी कर विधानसभा चुनाव के खर्च के लिए बघेल को 508 करोड़ रुपये देने का आरोप लगाया था। हालांकि, इन आरोपों की न्यायिक पुष्टि नहीं हुई है और बघेल इनका खंडन करते रहे हैं। इधर, भाजपा कह रही है कि पूर्व सीएम समेत कांग्रेस नेताओं को जवाब देने को तैयार रहना चाहिए।

6000 करोड़ से 94,400 करोड़ तक जांच का दायरा महादेव सट्टा नेटवर्क की जांच में अपराध से अर्जित आय का अनुमान बढ़कर 94,400 करोड़ रुपये तक पहुंचने का दावा किया गया है। ईडी ने सितंबर 2026 में अदालत में पेश अभियोजन शिकायत में यह अनुमान जताया था। यह राशि न्यायिक रूप से प्रमाणित नहीं है। जांच के अनुसार, क्रिकेट, फुटबाल और अन्य खेलों पर सट्टा लगाने के लिए हजारों आनलाइन पैनल संचालित किए जाते थे। सट्टे की रकम म्यूल बैंक खातों में जमा कर कई स्तरों पर लेनदेन के बाद हवाला के माध्यम से विदेश भेजने का आरोप है। कथित राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण भी जांच के दायरे में है। रवि,अनिल और शुभम को लाने की कवायद सट्टा कारोबार के सह-प्रमोटर रवि उप्पल, सहयोगी अनिल अग्रवाल उर्फ अतुल और वित्तीय लेनदेन संभालने वाले शुभम सोनी की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तीनों फिलहाल दुबई में है और उनकी प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी चल रही है। शुभम सोनी ने ई-मेल और वीडियो के जरिए तत्कालीन नेताओं तथा अधिकारियों को करोड़ों रुपये संरक्षण राशि देने के आरोप लगाए थे। हालांकि इसके बाद से शुभम सामने नहीं आया। अब सौरभ के बयान से लेनदेन की पुष्टि या नए तथ्य सामने आने की संभावना है। सीबीआई इस मामले में दो आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है, जबकि ईडी मनी लांड्रिंग की जांच कर रही है।