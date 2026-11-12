महादेव सट्टा एप मामले में CBI के सामने सौरभ का कबूलनामा, हवाला-पैनल स्वीकारा पर लाइजनिंग से झाड़ा पल्ला

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में CBI ने 8 दिन की रिमांड में लंबी पूछताछ की है। इस पूछताछ के दौरान महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर ने कई अहम खुलासे किए हैं, लेकिन कई बड़े सवालों से उसने अपना पल्ला भी झाड़ लिया है।

लाइजनिंग के काम से झाड़ा पल्ला CBI की पूछताछ में सौरभ चंद्राकर ने लाइजनिंग के काम से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है। उसने जांच एजेंसी के सामने रवि उप्पल द्वारा लाइजनिंग किए जाने की बात स्वीकारी है। इसके साथ ही, सौरभ ने खुद पैनल ऑपरेशन और हवाला ट्रांजेक्शन सिस्टम संभालने की बात को स्वीकार कर लिया है।