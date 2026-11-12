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महादेव सट्टा एप मामले में CBI के सामने सौरभ का कबूलनामा, हवाला-पैनल स्वीकारा पर लाइजनिंग से झाड़ा पल्ला

महादेव सट्टा मामले में सीबीआई की 8 दिन की पूछताछ में सौरभ चंद्राकर ने पैनल और हवाला का काम स्वीकारा। हालांकि लाइजनिंग का जिम्मा रवि उप्पल पर डालते हुए शुभम सोनी के वीडियो पर चुप्पी साध ली।

By sarfraj memonEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Thu, 12 Nov 2026 02:02:08 PM (IST)Updated Date: Thu, 12 Nov 2026 02:02:08 PM (IST)
महादेव सट्टा एप मामले में CBI के सामने सौरभ का कबूलनामा, हवाला-पैनल स्वीकारा पर लाइजनिंग से झाड़ा पल्ला
महादेव सट्टा एप मामले में CBI के सामने सौरभ का कबूलनामा। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. महादेव सट्टा मामले में CBI ने आठ दिन पूछताछ की।
  2. सौरभ ने पैनल ऑपरेशन और हवाला का काम स्वीकार किया।
  3. लाइजनिंग के काम से सौरभ ने पूरी तरह झाड़ा पल्ला।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में CBI ने 8 दिन की रिमांड में लंबी पूछताछ की है। इस पूछताछ के दौरान महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर ने कई अहम खुलासे किए हैं, लेकिन कई बड़े सवालों से उसने अपना पल्ला भी झाड़ लिया है।

लाइजनिंग के काम से झाड़ा पल्ला

CBI की पूछताछ में सौरभ चंद्राकर ने लाइजनिंग के काम से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है। उसने जांच एजेंसी के सामने रवि उप्पल द्वारा लाइजनिंग किए जाने की बात स्वीकारी है। इसके साथ ही, सौरभ ने खुद पैनल ऑपरेशन और हवाला ट्रांजेक्शन सिस्टम संभालने की बात को स्वीकार कर लिया है।


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शुभम सोनी के वीडियो पर साधी चुप्पी

पूछताछ के दौरान शुभम सोनी द्वारा जारी वीडियो का CBI ने खास तौर पर हवाला दिया। बता दें कि शुभम ने वीडियो में कहा था कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल उसके नीचे काम करते हैं। इस वीडियो से जुड़े सवालों पर सौरभ ने यह कहकर पूछताछ में पल्ला झाड़ लिया कि इसके बारे में "शुभम से पूछें।"

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