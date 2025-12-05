रायपुर के स्कूल में SDM का औचक निरीक्षण, बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खाया खाना

नईदुनिया न्यूज भवानीपुर। स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले पोषण आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एसडीएम पलारी दीपक कुमार निकुंज ने शासकीय प्राथमिक शाला बलौदी का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम. ने न केवल भोजन की गुणवत्ता का सूक्ष्मता से जायजा लिया, बल्कि बच्चों के साथ ज़मीन पर बैठकर मध्यान्ह भोजन किया और उनसे खुलकर बातचीत की।

एसडीएम निकुंज डिप्टी कलेक्टर देवाशीष संकुल और बलौदी के समन्वयक मंतराम वर्मा के साथ स्कूल पहुंचे और सबसे पहले रसोई घर का मुआयना किया। इसके बाद वे सीधे बच्चों के पास गए और उनके साथ बैठकर परोसे गए भोजन को चखकर, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा, स्वाद और स्वच्छता का विशेष रूप से परीक्षण किया।