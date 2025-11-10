मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अध्यक्ष अमित बघेल की तलाश तेज, पुलिस की कई ठिकानों पर दबिश

    पुलिस ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल की गिरफ्तारी को लेकर उसके करीबियों और सहयोगियों के घरों पर दबिश दी। उस पर धार्मिक भावनाओं को आहट करने का आरोप है। पुलिस ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से अफवाहें फैलाने या आरोप-प्रत्यारोप करने से बचें।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 11:46:20 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 11:49:01 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रायपुर में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। बघेल के खिलाफ देवेंद्र नगर और कोतवाली थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसी सिलसिले में रायपुर पुलिस ने बीती रात उनके करीबियों और सहयोगियों के घरों पर दबिश दी। उस पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है।

    एसएसपी डॉ. लाल उमेंद सिंह ने बताया कि अमित बघेल के खिलाफ दर्ज मामलों में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि, 'बघेल की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही हैं। कुछ टीमें प्रदेश से बाहर भी रवाना की गई हैं ताकि उनके संभावित ठिकानों पर कार्रवाई की जा सके।'


    एसएसपी ने जनता से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से अफवाहें फैलाने या आरोप-प्रत्यारोप करने से बचें। उन्होंने कहा कि पुलिस कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई कर रही है और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है।

    सूदखोर वीरेंद्र तोमर आज किया जाएगा पेश

    इधर, सूदखोरी और जबरन वसूली जैसे गंभीर मामलों में फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र सिंह तोमर पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। रायपुर पुलिस ने मध्यप्रदेश के ग्वालियर से उसे गिरफ्तार कर रायपुर लाया था। अदालत ने वीरेंद्र तोमर को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। पुलिस कस्टडी में तोमर ने पिछली रात बिताई और आज फिर उसे अदालत में पेश किया जाएगा।

    एसएसपी डॉ. लाल उमेंद सिंह ने बताया कि, 'कल रेगुलर कोर्ट नहीं लगी थी, इसलिए हमें केवल एक दिन का रिमांड मिला। आज कोर्ट में एक सप्ताह का रिमांड मांगा जाएगा ताकि उससे पूछताछ कर आगे की कड़ियां जोड़ी जा सकें।' पुलिस सूत्रों के अनुसार, रिमांड अवधि बढ़ने पर वीरेंद्र तोमर से सूदखोरी के नेटवर्क और अवैध वसूली से जुड़े अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ की जाएगी।

