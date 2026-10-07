छत्तीसगढ़ के कई गांव अब बनेंगे शहर! घर बैठे मिलेंगी 'स्मार्ट सिटी' जैसी सुविधाएं, जानें कैसे होगा चयन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश में एक लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों के आसपास के गांवों को शहरों में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के तहत ‘शहरीकरण प्रीमियम घटक’ शुरू किया है। इसके तहत नगरीय निकायों में शामिल किए जाने वाले नए क्षेत्रों की वर्ष-2011 की जनगणना के आधार पर प्रति व्यक्ति दो हजार रुपये का एकमुश्त अनुदान मिलेगा। इससे नए क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और जरूरी व्यवस्थाएं विकसित की जाएगी।

योजना को प्रदेश में लागू करने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने राज्य स्तरीय विभागीय समिति गठित की है। समिति पात्र नगरीय निकायों और उनके आसपास के ऐसे गांवों की पहचान करेगी, जिनका शहर में विलय उचित और आवश्यक है। इसके साथ ही योजना को लागू करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना भी तैयार की जाएगी।

गांवों को नगरीय निकाय में शामिल करने के बाद शहर के अनुरूप सुविधाएं विकसित की जाएगी। इसके लिए समिति तीन वर्ष की बदलाव योजना तैयार करेगी। इसमें नए क्षेत्रों में सड़क, नाली, पेयजल सहित जरूरी मूलभूत सुविधाओं के विकास, चरणबद्ध कर वसूली और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की रूपरेखा तय की जाएगी। केंद्र से अनुदान प्राप्त करने के लिए तय शर्तों का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। गांवों के अभिलेख और संपत्ति का होगा हस्तांतरण ग्राम पंचायतों से नगरीय निकायों में शामिल होने वाले क्षेत्रों के सरकारी अभिलेख, संपत्तियों और दायित्वों के हस्तांतरण के लिए अलग नीति बनाई जाएगी। इसके लिए मानक प्रक्रिया तय की जाएगी, ताकि गांव के शहर में शामिल होने के बाद प्रशासनिक कामकाज में किसी तरह की परेशानी न हो।