पीएम नरेन्द्र मोदी ने जिस अस्पताल में की दिल की बात, वहां फ्री में होता है बच्चों का इलाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुरः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम के लिए शनिवार को रायपुर पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत नवा रायपुर स्थित सत्यसाईं संजीवनी अस्पताल में दिल का ऑपरेशन करवा चुके बच्चों से बात की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था की प्रशंसा की। साथ ही प्रधानमंत्री ने ऐसा ही एक अस्पताल उनके लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में खोलने का भी एलान किया। रायपुर में स्थित यह अस्पताल अपने आप में एक मिशाल है। इस अस्पताल में हार्ट पेशेंट बच्चों का निशुल्क इलाज किया जाता है।

सेवा की मिशाल है यह अस्पताल नवा रायपुर स्थित श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल इन दिनों सेवा की ऐसी मिसाल पेश कर रहा है, जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। यहां 400 से अधिक डॉक्टर, नर्स और स्टाफ दिन-रात जुटे हुए हैं, ताकि 10 हजार से ज्यादा लोगों की उम्मीदें टूटने न पाएं। यह केवल एक स्वास्थ्य शिविर नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना, करुणा और समर्पण का जीवंत उदाहरण बन गया है।

अस्पताल में इन दिनों चल रहे मेगा शिविर के तहत पांच विशाल डोम बनाए गए हैं। इनमें करीब 3,200 पंजीकृत बच्चे हैं, जिन्हें दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियां हैं। हर बच्चे के साथ दो से तीन परिजन हैं, यानी एक साथ करीब 10 हजार लोग अस्पताल परिसर में मौजूद हैं। इन सभी की देखभाल का जिम्मा सिर्फ 400 लोगों की टीम ने उठाया है। सभी मिलकर चौबीसों घंटे न केवल चिकित्सा सेवा दे रहे हैं, बल्कि भोजन, आवास और मरीजों के परिवारों की मानसिक व भावनात्मक जरूरतों का भी ध्यान रख रहे हैं। इलाज से आगे सेवा का व्रत यह अस्पताल पूरी तरह निश्शुल्क सेवा देता है। किसी भी मरीज से एक रुपये तक नहीं लिया जाता। यहां आने वाले परिवारों के रहने और खाने की व्यवस्था भी अस्पताल की ओर से की जाती है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और दक्षिण भारत से आए सैकड़ों परिवार इस शिविर में अपने बच्चों के इलाज के लिए जुटे हैं।