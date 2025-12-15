CG में बढ़ रहा सिकल सेल का साइलेंट अटैक, बस्तर–सरगुजा में हर गांव में मरीज; जानें कसे कर सकते हैं बचाव

राजकुमार मधुकर, रायपुर। छत्तीसगढ़ में सिकल सेल एनीमिया अब सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि आदिवासी और ग्रामीण इलाकों की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है। बस्तर और सरगुजा संभाग में इसका संक्रमण ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ देश में सिकल सेल के मामलों में दूसरे स्थान पर है और प्रदेश की लगभग 9.5 प्रतिशत आबादी इससे प्रभावित या वाहक है।

ग्राउंड पर हालात इससे भी ज्यादा गंभीर हैं। बस्तर के कई गांवों में हर 100 बच्चों में एक से दो बच्चे सिकल सेल से पीड़ित जन्म ले रहे हैं। जिला अस्पतालों में दर्द से कराहते बच्चे, खून की कमी से जूझते युवा और बार-बार बुखार से परेशान महिलाएं आम दृश्य बन चुके हैं। ग्रामीण बताते हैं कि बच्चों को महीने में दो–तीन बार अस्पताल ले जाना पड़ता है, लेकिन नियमित इलाज और दवा हर जगह उपलब्ध नहीं है।

यह है सिकल सेल और क्यों बढ़ रहा है खतरा सिकल सेल एक आनुवंशिक रक्त रोग है। इसमें सामान्य गोल लाल रक्त कोशिकाएं अर्धचंद्राकार हो जाती हैं, जो नसों में फंसकर रक्त प्रवाह रोक देती हैं। इससे शरीर में आक्सीजन की कमी होती है और तेज दर्द, एनीमिया, संक्रमण और धीरे-धीरे अंगों को नुकसान पहुंचता है। डाक्टरों के अनुसार सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब दो सिकल सेल वाहकों या पीड़ितों की शादी हो जाती है। ऐसे मामलों में बच्चा 100 प्रतिशत सिकल सेल रोगी पैदा हो सकता है। अस्पतालों में भी जूझते मरीज ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्क्रीनिंग की सुविधा बेहद सीमित है। कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में साल्यूबिलिटी टेस्ट तक उपलब्ध नहीं है। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस और एचपीएलसी जांच जिला मुख्यालयों तक सीमित है। नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन और हाइड्राक्सी यूरिया दवा हर मरीज तक नहीं पहुंच पा रही।