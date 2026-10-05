सिंगापुर में छत्तीसगढ़ को मिले 43 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव, एनर्जी कैपिटल तैयार करेगी100 मेगावाट की क्षमता वाला एआई डेटा सेंटर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाते हुए सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर-इंडिया नेटवर्क फार ग्रोथ (SING) फोरम-2026 में 43,250 करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं। इसमें सबसे बड़ा 41,750 करोड़ रुपये का निवेश सिंगापुर की एनर्जी कैपिटल ग्लोबल पीटीई लिमिटेड करेगी। कंपनी छत्तीसगढ़ में 100 मेगावाट क्षमता का एआइ-रेडी डेटा सेंटर कैंपस विकसित करेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य का प्रतिनिधिमंडल सिंग फोरम में शामिल हुआ। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के नामांकन पर छत्तीसगढ़ की इस फोरम में भागीदारी हुई। मुख्यमंत्री ने एनर्जी कैपिटल ग्लोबल को निवेश के लिए आमंत्रण पत्र भी सौंपा।

100 मेगावाट का होगा डेटा सेंटर सिंगापुर मुख्यालय वाली एनर्जी कैपिटल ग्लोबल एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एआइ-रेडी डेटा सेंटर और उसके लिए स्वच्छ ऊर्जा विकसित करने वाली कंपनी है। कंपनी की सिंगापुर के अलावा भारत, मलेशिया, कजाकिस्तान और आस्ट्रेलिया में मौजूदगी है। कंपनी के सीईओ स्टेनिस्लाव बोरिसोव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में डेटा सेंटर विकसित करने के लिए राज्य के पास आवश्यक बिजली, भूमि और निवेश अनुकूल नीतियां उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे मध्य भारत का सबसे बड़ा एआइ-रेडी डेटा सेंटर कैंपस बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सौर ऊर्जा क्षेत्र में 1500 करोड़ का निवेश फोरम में छत्तीसगढ़ को सोलर सेक्टर के लिए सनस्ट्रीम ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से 1500 करोड़ रुपये के एफडीआइ निवेश का प्रस्ताव भी मिला। इसमें बैटरी स्टोरेज और संबंधित कंपोनेंट्स का विकास शामिल है। राज्य में पहले से भारत का पहला एआइ डेटा सेंटर पार्क मौजूद है। नए निवेश से छत्तीसगढ़ के डिजिटल और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।