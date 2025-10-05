रायपुर शहर में मतांतरण के आरोप में छह गिरफ्तार, इलाज और पैसों का दिया था लालच

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के परशुराम नगर (पुरैना) में मतांतरण को लेकर बवाल हो गया। यहां मयाराम के घर में मतांतरण कराने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहीं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। इसके बाद पुलिस ने मतांतरण कराने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि ईसाई धर्म के परिचारक व मतांतरित गायत्री यादव, प्रफुल्ला पन्का, किशोर सेनापति, चौधरी बेसरा, आशीषी नाग, सिकंदर सिंह लोगों को बहला-फुसलाकर मतांतरण करा रहे हैं। ये इलाज और पैसों का लालच देकर लोगों को मतांतरण करने के लिए दुष्प्रेरित करते हैं।