    रायपुर के परशुराम नगर में मतांतरण के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इलाज और पैसों का लालच देकर लोगों को मतांतरण कराने का आरोप है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और आगे की कार्रवाई कर रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 11:09:07 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 12:15:31 PM (IST)
    रायपुर शहर में मतांतरण के आरोप में छह गिरफ्तार, इलाज और पैसों का दिया था लालच
    मतांतरण को लेकर बजरंग दल और परशुराम नगर के निवासी हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए।

    1. बजरंग दल और स्थानीय लोगों ने हनुमान चालीसा पाठ किया।
    2. इन्होंने मयाराम के घर में घुसकर भी विरोध प्रदर्शन किया।
    3. लोगों को पैसों का लालच देकर कराया जा रहा था मतांतरण।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के परशुराम नगर (पुरैना) में मतांतरण को लेकर बवाल हो गया। यहां मयाराम के घर में मतांतरण कराने का आरोप लगाते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहीं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। इसके बाद पुलिस ने मतांतरण कराने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया है।

    पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि ईसाई धर्म के परिचारक व मतांतरित गायत्री यादव, प्रफुल्ला पन्का, किशोर सेनापति, चौधरी बेसरा, आशीषी नाग, सिकंदर सिंह लोगों को बहला-फुसलाकर मतांतरण करा रहे हैं। ये इलाज और पैसों का लालच देकर लोगों को मतांतरण करने के लिए दुष्प्रेरित करते हैं।

    बजरंग दल के अनुसार यहां के लोगों का कहना है कि रितु राजपूत को इलाज के बहाने मतांतरण के लिए मजबूर किया गया। जानकारी मिलते ही बजरंग दल व स्थानीय लोगों ने मयाराम के घर में घुसकर विरोध प्रदर्शन किया।

    दो महिला और चार पुरुष पकड़े गए

    परशुराम नगर के स्थानीय निवासियों ने मतांतरण को लेकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस आधार पर दो महिला और चार पुरुषों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एफआईआर दर्ज की जा रही है। -डॉ. लाल उम्मेद सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

