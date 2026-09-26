छत्तीसगढ़ से हैदराबाद, रक्सौल, तिरुपति या वास्को डी गामा रेल यात्रा की कर रहें है प्लानिंग तो यह खबर जरूरी है

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में रेल पटरियों के आधुनिकीकरण और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नान-इंटरलाकिंग कार्य शुरू किया गया है। रेलवे अवसंरचना के इस अनिवार्य तकनीकी विकास के चलते यात्री रेल यातायात पर व्यापक असर पड़ा है। दक्षिण मध्य रेलवे के अनुसार परिचालन संबंधी आवश्यकताओं और लाइन विस्तार कार्यों को देखते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण रूटों की कुल छह लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों को आगामी दिसंबर माह की निर्धारित तारीखों पर रद करने का निर्णय लिया गया है।

रेलवे प्रशासन द्वारा लगातार सिग्नलिंग प्रणाली और रेल नेटवर्क को आधुनिक बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। नान-इंटरलाकिंग कार्य ट्रेनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण चरण होता है। हालांकि इस दौरान ट्रैक और सिग्नलिंग पर तकनीकी ब्लॉक लिए जाने के कारण ट्रेनों का सुचारू संचालन संभव नहीं हो पाता। इसी के तहत दिसंबर के पहले और दूसरे पखवाड़े में यात्रियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए चुनिंदा गाड़ियों का परिचालन निरस्त किया गया है।