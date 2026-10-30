रायपुर के सेरीखेड़ी ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार वाहन ने तीन मजदूरों को रौंदा, दो की मौके पर ही मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। मंदिरहसौद थाना क्षेत्र के सेरीखेड़ी रेलवे ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क पर काम कर रहे तीन मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में राजस्थान निवासी कपिल सैनी उर्फ गोलू (24) और पिंटू माली (45) की मौत हो गई, जबकि तीसरा मजदूर थनवा घायल हो गया। दोनों मृतक राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के श्यारोली क्षेत्र के रहने वाले थे। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, घटना 28 अक्टूबर की सुबह करीब 9:30 बजे की है। ग्राम सेरीखेड़ी में रेलवे ओवरब्रिज के उतार पर एनएच-53 के बीच बने सीमेंट के डिवाइडर पर मजदूर पेंटिंग का काम कर रहे थे। इस दौरान सुरक्षा के लिए सड़क पर स्टापर लगाए गए थे। मजदूर सड़क के बीचोंबीच काम कर रहे थे, तभी आरंग की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहा एक अज्ञात वाहन स्टापर को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ा और काम कर रहे मजदूरों को कुचल दिया।