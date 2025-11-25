International Trade Fair में छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प और वन-उत्पादाें ने खींचा खरीदारों का ध्यान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित 44वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में सोमवार को छत्तीसगढ़ का गौरवपूर्ण प्रदर्शन देश-विदेश के आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ पवेलियन का विस्तृत अवलोकन किया और राज्य की समृद्ध कला, संस्कृति तथा वनोपज आधारित उत्पादों की सराहना की।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला, कोसा सिल्क, ढोकरा शिल्प, धातु कला, वन-उत्पाद और मिलेट आधारित फूड प्रोडक्ट्स वैश्विक बाजार में अपनी विशेष पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी उत्पादों की बढ़ती मांग न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है, बल्कि कारीगरों के सम्मान और आजीविका को भी नया आयाम प्रदान कर रही है।