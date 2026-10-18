छत्तीसगढ़ में दीपावली से पहले राशन की दुकानों में नहीं बंट रही शक्कर, त्योहार पर राशन कार्ड धारक परेशान

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। दीपावली से ठीक पहले छत्तीसगढ़ की उचित मूल्य दुकानों से शक्कर गायब हो गई है। छत्तीसगढ़ सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाने से आपूर्ति नहीं होने के कारण नागरिक आपूर्ति निगम ने अक्टूबर महीने के लिए शक्कर का आवंटन ही जारी नहीं किया है।
इसके चलते दुकानों में इस महीने शक्कर का वितरण पूरी तरह ठप है। राशनकार्डधारियों को दुकानों पर चावल और नमक तो मिल रहा है, लेकिन शक्कर नहीं मिलने से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।
नागरिक आपूर्ति निगम के रायपुर कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, कारखाने से सितंबर महीने में भी शक्कर की आपूर्ति नहीं हो पाई थी। इसी वजह से अक्टूबर में राशन दुकानों के लिए आवंटन जारी नहीं किया जा सका। त्योहार के ठीक पहले जरूरी खाद्य सामग्री की आपूर्ति में आई इस बाधा से हितग्राही काफी परेशान हैं।
हैरानी की बात यह है कि सहकारी शक्कर कारखानों से आपूर्ति क्यों प्रभावित हुई, इसकी वजह खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कारखाने से शक्कर मिलते ही दुकानों में भंडारण करा दिया जाएगा।
खाद्य विभाग ने सितंबर में खाद्यान्न नहीं ले पाने वाले हितग्राहियों के लिए 15 अक्टूबर तक वितरण का आदेश दिया था। गुरुवार को इसकी अंतिम तारीख थी। इस दौरान कई हितग्राहियों को सितंबर के बचे राशन के साथ शक्कर भी मिली, लेकिन अक्टूबर के कोटे की शक्कर किसी को नहीं मिल रही है।
कुछ राशन दुकान संचालकों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्हें पहले ही सूचना दे दी गई थी कि अक्टूबर में शक्कर का भंडारण नहीं होगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार, अगर अक्टूबर में वितरण नहीं हुआ तो नवंबर में दो महीने की शक्कर एक साथ दी जा सकती है, हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक निर्देश जारी नहीं हुआ है।
कारखाने से आपूर्ति नहीं होने के कारण दुकानों में शक्कर का भंडारण नहीं हो सका। हितग्राहियों को बिना शक्कर लौटना न पड़े, इसके लिए जल्द आपूर्ति कराने का प्रयास किया जा रहा है। शक्कर मिलते ही दुकानों में भंडारण कराया जाएगा।
- त्रिनाथ रेड्डी, डीएम, नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर