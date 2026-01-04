शुद्ध नश्ल बता करोड़ों खर्च कर पाले गए ‘वन भैंसे’ निकले हाइब्रिड, वन विभाग ने 20 साल बाद खदेड़ा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: वन विभाग द्वारा पिछले दो दशकों से जिन वन भैंसों को शुद्ध नस्ल बताकर संरक्षण-संवर्धन पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, वे हाइब्रिड निकले। दस दिन पहले इन्हीं हाइब्रिड वन भैंसों को उदंती-सीता नदी टाइगर रिज़र्व से करीब 100 किलोमीटर दूर बाहर छोड़ दिया गया।

जानकारी के अनुसार इन्हें ओडिशा में छोड़ा गया, ताकि वे वापस न लौट सकें। इस पूरे मामले ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वन्य जीव प्रेमी नितिन सिंघवी ने आरोप लगाया कि विभाग को शुरू से ही इन भैंसों के हाइब्रिड होने की जानकारी थी। वर्ष 2007 में आशा नामक मादा भैंस को शुद्ध नस्ल बताकर लाया गया, जबकि बाद में खरीदी गई रंभा और मेनका के दस्तावेज़ों में उन्हें क्रास ब्रीड दर्ज किया गया था। इसके बावजूद वर्षों तक इन्हीं से पैदा हुए बच्चों को “वन भैंसा संरक्षण” की सफलता के रूप में प्रचारित किया गया।