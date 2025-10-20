मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    नवा रायपुर के आसमान में दिखेगा ‘सूर्यकिरण’ का जलवा, 5 नवंबर को होगा एयर शो

    छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने पर नवा रायपुर के सेंध तालाब पर 5 नवंबर को सूर्यकिरण एयरोबेटिक टीम का एयर शो होगा। 9 फाइटर जेट्स आसमान में करतब दिखाएंगे, जिसमें फार्मेशन फ्लाइंग और एयरोबेटिक स्टंट्स शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे और यह आयोजन रजत जयंती राज्योत्सव का विशेष आकर्षण होगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 20 Oct 2025 08:54:35 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 20 Oct 2025 09:06:48 AM (IST)
    नवा रायपुर के आसमान में दिखेगा ‘सूर्यकिरण’ का जलवा, 5 नवंबर को होगा एयर शो
    सूर्य किरण विमान आसमान में दिखाएंगे करतब। फाइल फोटो

    HighLights

    1. सूर्यकिरण टीम अपने सटीक समन्वय और साहसिक हवाई करतबों के लिए प्रसिद्ध है।
    2. रायपुर में इससे पहले यह टीम 2009 में बूढ़ातालाब के ऊपर एयर शो कर चुकी है।
    3. सेंध तालाब किनारे व्यूइंग जोन, सुरक्षा बैरिकेड और एयरक्राफ्ट हैंगर तैयार किए जा रहे हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने के पर इस बार राजधानी का आसमान रोमांच से भर जाएगा। भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध ‘सूर्यकिरण एयरोबेटिक टीम’ पहली बार सेंध तालाब के ऊपर भव्य एयर शो करेगी। यह कार्यक्रम पांच नवंबर की सुबह होगा। शो में नौ फाइटर जेट्स आसमान में शानदार करतब दिखाएंगे। करीब 40 मिनट तक चलने वाले इस कार्यक्रम में फार्मेशन फ्लाइंग, समन्वित मूवमेंट और हैरतअंगेज एयरोबेटिक स्टंट्स देखे जा सकेंगे।

    रक्षा मंत्री रहेंगे उपस्थित

    सरकार ने इस आयोजन को ‘रजत जयंती राज्योत्सव’ के विशेष आकर्षण के रूप में रखा है। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि यह एयर शो छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष की विकास यात्रा व उपलब्धियों को समर्पित प्रतीकात्मक आयोजन होगा।


    गर्व से ऊंचा होगा तिरंगा

    सूर्यकिरण टीम अपने सटीक समन्वय और साहसिक हवाई करतबों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रायपुर में इससे पहले यह टीम 2009 में बूढ़ातालाब के ऊपर एयर शो कर चुकी है।

    सुरक्षा और यातायात की विशेष व्यवस्था

    नवा रायपुर प्रशासन, विमानन विभाग और पुलिस संयुक्त रूप से कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हैं। कार्यक्रम स्थल पर भीड़ नियंत्रण, पार्किंग और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को मुख्य पार्किंग स्थल बनाया गया है। सेंध तालाब किनारे व्यूइंग जोन, सुरक्षा बैरिकेड और एयरक्राफ्ट हैंगर तैयार किए जा रहे हैं।

    मुख्य जानकारी एक नजर में

    • कार्यक्रम की तारीख : 5 नवंबर 2025

    • स्थान : सेंध तालाब, नवा रायपुर

    • शामिल विमान : 9 फाइटर जेट्स

    • अवधि : लगभग 40 मिनट

    • रिहर्सल : चार नवंबर, विद्यार्थियों के लिए ओपन

    • मुख्य अतिथि : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

    • सुरक्षा : विशेष इंतजाम और यातायात नियंत्रण

    तीन नवंबर को पहुंचेगी सूर्यकिरण की टीम

    भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण टीम तीन नवंबर को रायपुर पहुंचेगी। इसके अगले दिन चार नवंबर को सेंध तालाब के ऊपर रिहर्सल शो आयोजित होगा। इस मौके पर शहर के स्कूलों के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि वे करीब से वायुसेना के जाबांज पायलटों के करतब देख सकें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.