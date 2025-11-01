रायपुर एयरपोर्ट में पीएम मोदी की मौजूदगी के दौरान मिला संदिग्ध बैग, तुरंत डॉग स्क्वॉड और CISF को बुलाया गया

मेरी खबरें
    Raipur Airport: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एंट्री गेट पर एक संदिग्ध बैग मिला। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल सतर्कता बरतते हुए क्षेत्र को घेर लिया और डॉग स्क्वॉड एवं सीआईएसएफ जवानों को बुलाया गया।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 01 Nov 2025 06:15:42 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 01 Nov 2025 06:31:56 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एंट्री गेट पर एक संदिग्ध बैग मिला। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल सतर्कता बरतते हुए क्षेत्र को घेर लिया और डाग स्क्वाड एवं सीआईएसएफ जवानों को बुलाया गया।

    लेजर मशीन से जांचा गया बैग

    जानकारी के अनुसार, लेजर मशीन से बैग की जांच की गई। जांच के दौरान एक युवक वहां पहुंचा और बताया कि वह बैग उसी का है, जो गलती से वहीं छूट गया था। जवानों ने पुष्टि के बाद बैग को उसे वापस सौंप दिया।


    घटना के दौरान एयरपोर्ट के अंदर थे पीएम मोदी

    घटना के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के अंदर मौजूद थे, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत हाई अलर्ट जारी कर दिया था। हालांकि जांच में कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली, जिससे राहत की सांस ली गई। एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर हर संदिग्ध वस्तु की गहन जांच की जाती है और भविष्य में भी सतर्कता बरती जाएगी।

