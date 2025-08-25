मेरी खबरें
    Teacher Recruitment 2025: छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की बड़ी सौगात; 5000 पदों पर निकली वैकेंसी, लास्ट डेट से पहले ऐसे करें अप्लाई

    Teacher Recruitment 2025: शिक्षक भर्ती 2025 प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) की ओर से आयोजित की जाएगी, और इच्छुक उम्मीदवार 10 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर टीचरों की जाएगी।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 12:11:34 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 25 Aug 2025 01:53:27 PM (IST)
    HighLights

    1. छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी
    2. 10 सिंतंबर लास्ट डेट, जानें कितने पदों पर मांगे आवेदन
    3. बी.एड./डी.एड. और TET उत्तीर्ण के लिए सुनहरा मौका

    डिजिटल डेस्क: छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती 2025 (Teacher Recruitment 2025) के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर कुल 5000 पदों पर भर्ती की जाएगी।

    यह भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) की ओर से आयोजित की जाएगी, और इच्छुक उम्मीदवार 10 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    अप्लाई करने से पहले देखें एलिजिबिलिटी

    इस भर्ती का उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करना और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न विषयों में शिक्षक और सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्तियां होंगी। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जाना होगा। पात्रता मानदंड में बी.एड./डी.एड. और TET उत्तीर्ण होना शामिल है, हालांकि कुछ पदों के लिए TET में छूट दी जा सकती है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी।

    जानें चयन प्रक्रिया

    चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह भर्ती युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना ध्यान से पढ़ें और समय सीमा से पहले आवेदन करें।

