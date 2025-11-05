CG Teacher Recruitment 2025: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 4,708 पदों पर शिक्षक भर्ती का ऐलान

एजुकेशन डेस्क। लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 4,708 शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। विभाग ने इसके लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) को आधिकारिक पत्र भेज दिया है।

वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद अब इन पदों पर भर्ती की अनुमति मिल चुकी है। शिक्षा विभाग ने व्यापमं से आग्रह किया है कि यह प्रतियोगी परीक्षा 2025-26 सत्र में आयोजित की जाए और समय-सारणी जल्द जारी की जाए।