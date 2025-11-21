कहीं कुत्ते भी स्कूल में प्रेजेंट ना हो जाएं, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को सौंपी इन पर निगाह रखने की जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। स्कूली बच्चों के साथ-साथ अब गुरुजी स्कूल के आसपास घूमने वाले कुत्तों की निगरानी करेंगे। लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ऋतुराज रघुवंशी ने प्रदेश के संयुक्त संचालकों व जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है स्कूलों के प्राचार्यों या संस्था में किसी अन्य को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।

स्कूल परिसर में विचरण करने वाले कुत्तों की जानकारी शिक्षक या प्राचार्य को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और शहरी इलाकों में नगरीय निकायों में देनी होगी, ताकि डाग कैचर दल इनको पकड़ सके। स्कूलों में कुत्ते प्रवेश न कर सकें। इसके लिए स्कूल के प्रमुख को ही व्यवस्था करनी होगी।