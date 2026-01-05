मेरी खबरें
    CG weather Update: आने वाले दिनों में और गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठिठुरन; प्रदेश के ज्यादातर इलाके में धुंध

    प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम ने करवट बदली है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण रायपुर समेत कई इलाकों में धूंध छाया रहा। वहीं रविवार को पेंड्रा रोड में न् ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 06:49:23 AM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 06:52:56 AM (IST)
    CG weather Update: आने वाले दिनों में और गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठिठुरन; प्रदेश के ज्यादातर इलाके में धुंध
    प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में छाई धुंध

    HighLights

    1. राजधानी रायपुर में सुबह से ही गहरी धुंध छाई रही
    2. पेंड्रा का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज
    3. आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी समेत प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में छाई धुंध के कारण पारा सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। अंबिकापुर को छोड़कर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में दैनिक तापांतर भी कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले तीन दिनों में राज्य के अलग-अलग शहरों में न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जा सकती है।

    इधर, राजधानी रायपुर में सुबह से ही गहरी धुंध छाई रही। कई इलाकों में सुबह 11 बजे तक दृश्यनीयता प्रभावित रही। हालांकि इसका रेल या विमान सेवा पर कोई असर नहीं पड़ा। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार सभी उड़ानों का समयबद्ध संचालन हुआ। वहीं रविवार को राज्य के सबसे ठंडे इलाके का तमगा अंबिकापुर के पाले से निकलकर पेंड्रा के हिस्से में चला गया। पेंड्रा का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा।


    वहीं अंबिकापुर कर न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान 27.2 और न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। यही हाल बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और जगदलपुर का भी रहा। यहां भी न्यूनतम तापमान में एक से 2.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़त देखी गई।

    बिलासपुर में न्यूनतम तापमान में गिरावट, फिर सिहरने लगे लोग

    न्यायधानी में मौसम ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। बीते दिनों रात के तापमान में आई तेजी के बाद अब ठंड की वापसी महसूस की जा रही है। रविवार को शहर का न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन ठंड का एहसास कहीं ज्यादा रहा। इसकी वजह रात में चली सर्द हवाएं और सुबह कोहरे की मौजूदगी रही। मौसम के इस उतार-चढ़ाव ने लोगों को फिर उलझन में डाल दिया है।

    शहर में पिछले कुछ दिनों से मौसम लगातार आंख-मिचौली खेल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ते ही रात के तापमान में भले ही मामूली गिरावट दर्ज की गई, लेकिन हवा की ठंडक ने असर दोगुना कर दिया। शनिवार की रात तेज ठंडी हवाएं चलीं, जिससे लोगों को अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। रविवार सुबह शहर कोहरे की हल्की चादर में लिपटा नजर आया। दिन चढ़ने के साथ बादल छाए रहे और बीच-बीच में धूप निकलती रही, लेकिन उसमें वह गर्माहट नहीं थी, जो एक दिन पहले महसूस हो रही थी।

    हवाओं ने बढ़ाई ठंड की धार

    इस बार ठंड का अहसास केवल तापमान की वजह से नहीं, सर्द हवाओं के कारण ज्यादा हो रहा है। रात में चली तेज हवा ने शरीर से गर्मी तेजी से छीन ली, जिससे लोग सामान्य से ज्यादा ठंड महसूस करने लगे। यही कारण है कि 14.4 डिग्री तापमान होने के बावजूद सिहरन बनी रही। मौसम विशेषज्ञों की सलाह है कि सुबह और रात के समय गर्म कपड़े जरूर पहनें। ठंडी हवा से बचने के लिए सिर और कान ढककर रखें। खानपान में गर्म और सुपाच्य चीजें शामिल करें।

