CG weather Update: आने वाले दिनों में और गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठिठुरन; प्रदेश के ज्यादातर इलाके में धुंध

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी समेत प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में छाई धुंध के कारण पारा सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। अंबिकापुर को छोड़कर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में दैनिक तापांतर भी कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले तीन दिनों में राज्य के अलग-अलग शहरों में न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की जा सकती है।

इधर, राजधानी रायपुर में सुबह से ही गहरी धुंध छाई रही। कई इलाकों में सुबह 11 बजे तक दृश्यनीयता प्रभावित रही। हालांकि इसका रेल या विमान सेवा पर कोई असर नहीं पड़ा। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार सभी उड़ानों का समयबद्ध संचालन हुआ। वहीं रविवार को राज्य के सबसे ठंडे इलाके का तमगा अंबिकापुर के पाले से निकलकर पेंड्रा के हिस्से में चला गया। पेंड्रा का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा।