बाल दिवस पर रायपुर स्टेशन में खुला बाल श्रम का खेल: 200 रुपये रोजी पर नाबालिग से बिनवा रहे थे शराब की बोतलें

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : राजधानी के रेलवे स्टेशन परिसर में शराब की कबाड़ (शीशी और बाटल) बीनते हुए एक 17 वर्षीय बालक मिला। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम की पूछताछ में बालक ने बताया कि गुढ़ियारी के दही हांडी मैदान स्थित गैस गोदाम के पास रहने वाला चंदू भाई नामक व्यक्ति उससे प्रतिदिन कार्य करवाता है।

इसके एवज में वह उसे 200 रुपये रोजी देता है और दारू भट्टी के पास शीशी-बाटल उठवाने का काम करवाता है। भिक्षावृत्ति भी कराता है। मूल रूप से जांजगीर-चांपा जिले के मस्जिद मोहल्ला का रहने वाला यह बालक लगभग एक वर्ष पूर्व काम की तलाश में घर छोड़कर रायपुर आया था। उसके पिता राशन दुकान में कार्यरत हैं, माता मजदूरी करती हैं और उसकी एक छोटी बहन है, जबकि बालक ने कभी विद्यालयीन शिक्षा ग्रहण नहीं की है।

टीम ने संरक्षण में लिया

बालक की यह स्थिति बाल श्रम और बाल शोषण की श्रेणी में आने पर रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे तुरंत संरक्षण में लिया। इसके बाद बाल कल्याण समिति (प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट पीठ) रायपुर के समक्ष प्रस्तुत कर समिति के आदेशानुसार उसे शासकीय बाल गृह (बालक), माना कैंप में अस्थायी आश्रय दिलाया गया है।

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