रायपुर में हैवान पिता ने मासूम को पीट-पीटकर मार डाला, 15 दिन से झेल रहा था यातनाएं, मां भी जानती थी सब कुछ

नईदुनिया प्रतिनिधि रायपुर। कबीर नगर थाना क्षेत्र के हीरापुर सतनामी पारा में ढाई साल के मासूम की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। बच्चा पिछले 15 दिनों से लगातार शारीरिक यातना झेल रहा था। आरोप है कि सौतेले पिता आसिब खान (24) ने मासूम को इतने बुरी तरह पीटा कि उसके शरीर की हड्डियां तक टूट गईं। पुलिस के अनुसार आरोपी बच्चे को रास्ते से हटाना चाहता था। हैरानी की बात यह है कि बच्चे की मां रेशमी ताम्रकार इस अत्याचार से पूरी तरह वाकिफ थी, लेकिन उसने घटना को छिपाए रखा।

इलाज के दौरान बच्चे की मौत मृतक बच्चे का नाम प्रशांत सेन (2 वर्ष 7 माह) है। मंगलवार दोपहर तबीयत बिगड़ने पर उसे एम्स रायपुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल की शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अननेचुरल डेथ (हत्या संबंधित) दर्ज की गई। डाक्टरों ने बच्चे के शरीर पर गंभीर अंदरूनी चोटें, नाक, सीने और पेट में गहरे घाव मिलने की पुष्टि की है। शरीर में 30 अधिक फ्रैक्चर पाए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि रेशमी ताम्रकार ने पहली शादी से हुए अपने बच्चे को आसिब खान के साथ रहने के बाद से प्रताड़ना सहते देखा, लेकिन किसी को बताया नहीं।