रायपुर में कपड़ा कारोबारी ने एक पान की कीमत चुकाई ' दस लाख ', जानिए कटोरा तालाब में ऐसा क्या हुआ ?
दीपावली से पहले राजधानी रायपुर के कटोरा तालाब क्षेत्र में उठाईगिरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई। कपड़ा कारोबारी किशोर बलवानी जब पान खाने उतरे तभी अज्ञा...और पढ़ें
Publish Date: Sat, 10 Oct 2026 04:22:27 PM (IST)Updated Date: Sat, 10 Oct 2026 04:23:34 PM (IST)
वारदात के हाथ मलते परेशान होते व्यापारी की प्रतीकात्मक एआई तस्वीर।
HighLights
- कपड़ा कारोबारी की स्कूटी से दस लाख पार
- कटोरा तालाब में पान खाते समय हुई वारदात
- सिविल लाइन पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। दीपावली से पहले राजधानी रायपुर में उठाईगिरी की बड़ी वारदात सामने आई है। कटोरा तालाब के पास कपड़ा कारोबारी किशोर बलवानी की स्कूटी से बदमाशों ने 10 लाख रुपये पार कर दिए। कारोबारी स्कूटी खड़ी कर पान खाने के लिए उतरा था। इसी दौरान बदमाशों ने मौका पाकर स्कूटी में रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना की शिकायत के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, कपड़ा कारोबारी किशोर बलवानी किसी काम से निकले थे। इस दौरान वह कटोरा तालाब के पास पहुंचे और पान खाने के लिए अपनी स्कूटी खड़ी कर दी। उनके पास 10 लाख रुपये की नकदी थी, जिसे उन्होंने स्कूटी में रखा था। कारोबारी के स्कूटी से दूर होते ही बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और नकदी लेकर फरार हो गए।
लौटे तो गायब थे पैसे
पान खाकर लौटने पर कारोबारी को स्कूटी से रुपये गायब होने का पता चला। इसके बाद उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। बड़ी रकम की उठाईगिरी की खबर मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की।
बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस
सिविल लाइन थाना पुलिस अब घटनास्थल और उसके आसपास के संभावित साक्ष्यों के आधार पर बदमाशों का पता लगाने में जुटी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल सकती है, ताकि वारदात में शामिल लोगों की पहचान की जा सके। बदमाश कारोबारी की गतिविधियों पर पहले से नजर रख रहे थे या उन्हें स्कूटी में रखी नकदी की जानकारी थी, इन बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है।
त्योहारी सीजन में वारदात
दीपावली से पहले बाजारों में खरीदारी और कारोबारी गतिविधियां बढ़ने के बीच इस वारदात ने नकदी लेकर चलने वाले व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपितों की पहचान और चोरी गई रकम की बरामदगी के प्रयास में जुटी है।