रायपुर में कपड़ा कारोबारी ने एक पान की कीमत चुकाई ' दस लाख ', जानिए कटोरा तालाब में ऐसा क्या हुआ ?

जानकारी के अनुसार, कपड़ा कारोबारी किशोर बलवानी किसी काम से निकले थे। इस दौरान वह कटोरा तालाब के पास पहुंचे और पान खाने के लिए अपनी स्कूटी खड़ी कर दी। उनके पास 10 लाख रुपये की नकदी थी, जिसे उन्होंने स्कूटी में रखा था। कारोबारी के स्कूटी से दूर होते ही बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और नकदी लेकर फरार हो गए।

जानकारी के अनुसार, कपड़ा कारोबारी किशोर बलवानी किसी काम से निकले थे। इस दौरान वह कटोरा तालाब के पास पहुंचे और पान खाने के लिए अपनी स्कूटी खड़ी कर दी। उनके पास 10 लाख रुपये की नकदी थी, जिसे उन्होंने स्कूटी में रखा था। कारोबारी के स्कूटी से दूर होते ही बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और नकदी लेकर फरार हो गए।

लौटे तो गायब थे पैसे

पान खाकर लौटने पर कारोबारी को स्कूटी से रुपये गायब होने का पता चला। इसके बाद उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। बड़ी रकम की उठाईगिरी की खबर मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की।

बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस

सिविल लाइन थाना पुलिस अब घटनास्थल और उसके आसपास के संभावित साक्ष्यों के आधार पर बदमाशों का पता लगाने में जुटी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल सकती है, ताकि वारदात में शामिल लोगों की पहचान की जा सके। बदमाश कारोबारी की गतिविधियों पर पहले से नजर रख रहे थे या उन्हें स्कूटी में रखी नकदी की जानकारी थी, इन बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है।