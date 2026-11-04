रायपुर के माना बाल संप्रेक्षण गृह के बाहर युवक की चाकू से गोदकर हत्या, तीन नाबालिग हिरासत में

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में पुरानी रंजिश के चलते तीन नाबालिगों ने मिलकर 18 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना माना थाना क्षेत्र की है। युवक अपने स्वजन के साथ माना स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में पूर्व में हत्या के मामले में निरुद्ध एक अपचारी से मिलने पहुंचा था। इसी दौरान तीन नाबालिगों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया।

गंभीर रूप से घायल युवक को पुलिस की मदद से तत्काल मेकाहारा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तीनों विधि से संघर्षरत बालकों को अभिरक्षा में ले लिया है। पुरानी बस्ती इलाके का निवासी है मृतक पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान सावन सेन (18) निवासी अश्विनी नगर, थाना पुरानी बस्ती के रूप में हुई है। बुधवार शाम करीब चार बजे सावन अपने परिवार के छह सदस्यों के साथ माना बाल संप्रेक्षण गृह पहुंचा था। यहां पूर्व में हत्या के मामले में निरुद्ध एक अपचारी से मिलने आए थे। इसी दौरान सरस्वती नगर थाना क्षेत्र की देवार बस्ती के रहने वाले तीन नाबालिगों ने सावन को निशाना बनाया और चाकू से हमला कर दिया।