रायपुर में पत्नी से प्रेम संबंध के शक में युवक की हत्या, चाचा-भतीजे ने शव पोल से बांधकर तालाब में फेंका

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। पत्नी और युवक के बीच प्रेम संबंध के शक में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को सीमेंट के पोल से बांधकर तालाब में फेंक दिया गया। तिल्दा-नेवरा पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए चाचा-भतीजे दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

प्रेम संबंध के शक में रची साजिश पुलिस के अनुसार शंकर पाल उर्फ राजू (38) को अपनी पत्नी और पुरुषोत्तम पाल के बीच प्रेम संबंध होने का शक था। इसी शक में उसने अपने भतीजे किशन यादव उर्फ पिंटू यादव (20) के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पहले भी इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो चुका था। इसी रंजिश के चलते मौका मिलते ही दोनों ने वारदात को अंजाम दे दिया।

टंगिया से सिर और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार आरोपितों ने पहले से तय योजना के तहत पुरुषोत्तम पाल पर टंगिया से हमला किया। उसके सिर, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों पर ताबड़तोड़ वार किए गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 22 वर्षीय पुरुषोत्तम पाल पर इतने वार किए गए कि उसने दम तोड़ दिया। यह हत्या पूरी तरह से पूर्व नियोजित थी। शव को पोल से बांधकर तालाब में फेंका हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए आरोपितों ने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। शव को सीमेंट के पोल से बांधा गया और गांव की मंजरी डबरी तालाब में फेंक दिया गया। आरोपितों ने सोचा था कि शव पानी में डूबा रहेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन पुलिस की जांच में उनकी यह चाल नाकाम हो गई।