छत्तीसगढ़ में सिस्टम 15 सालों तक नहीं हिला तो ग्रामीणों ने पांच घंटे में बना डाली नाले पर पुलिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, कवर्धा। कबीरधाम जिले के अंतर्गत खपरी गांव के ग्रामीणों ने प्रशासनिक उपेक्षा और जनप्रतिनिधियों की बेरुखी से तंग आकर अपनी समस्या का समाधान खुद निकालने का निर्णय लिया। जिस पक्की पुलिया के निर्माण के लिए ग्रामीण पिछले पंद्रह वर्षों से लगातार जनपद व जिला प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, वहां से केवल आश्वासन ही मिले। बार-बार की मांग के बावजूद जब जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ, तो ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया। आखिरकार खपरी के ग्रामीणों ने व्यवस्था पर निर्भर रहने का मोह छोड़कर खुद नाले में उतरने का साहसिक फैसला किया।

रविवार की सुबह गांव के पचास से अधिक ग्रामीण अपने-अपने घरों से खाली प्लास्टिक की बोरियां और फावड़े लेकर बैजागी नाले पर एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से बोरियों में मिट्टी और रेत भरकर उन्हें नाले के बहाव के बीच कतारबद्ध तरीके से बिछाना शुरू किया। करीब पांच घंटे की अथक और सामूहिक मेहनत के बाद ग्रामीणों ने आवागमन के लिए एक सुगम अस्थायी रास्ता तैयार कर दिया। रास्ता पूरा होते ही ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने जयकारे लगाकर अपनी एकजुटता का परिचय दिया।